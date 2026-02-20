南市府助商圈聚人潮 光電儲能結合遮蔭創造多贏

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
因為光電遮蔭，為周遭商家帶來消費者駐留。（圖/台南市政府提供）
年節期間，西市場及國華街周遭商圈，是旅客必訪的景點之一。為提供旅客舒適駐留環境，臺南市政府經發局協助媒合台南新創與西門淺草商圈，在商圈範圍內設置「移動式光儲E-CUBE」系統，結合太陽能遮蔭設施，提供民眾歇息、用餐的遮蔭座位，也協助古蹟商圈增加電力供給。

臺南市長黃偉哲表示，今年年節適逢暖冬，冬日上午仍是豔陽高照，臺南市府已陸續在公園、遊戲場、景點，增建可供遊客遮蔭休憩的設施。本次在市府與民間新創的合作下，為商圈店家提供兼顧遮陽與供電的移動式光儲設備，為旅客增加遮陽座位、為商家增加消費者停留人氣、也為商圈燈飾的用電增加穩定供電來源。

經發局長張婷媛說明，這次與商圈合作的鼎硯工程實業，是位於臺南市永康區的新創事業，與工研院合作研發移動式光儲系統成功，已陸續與市府在去年風災緊急臨時供電、綠能市集活動驗證等合作。本次示範活動，成功為商圈帶來人潮駐留，每日也可供電80度電到西市場，為年節燈飾與臨時攤商緩解用電壓力，新增節能減碳的成效。

西門淺草公有零售市場自治會張慧瑀認為，鼎硯工程實業帶來的移動式光儲設備，讓遊客總是快步離去的廣場，今年因為有太陽能板遮蔭，成為許多人停留休息的座位區。此外，原本總是用布帆或雨傘來遮陽的攤商，今年可免受日照強烈，太陽能遮蔭棚架不僅美觀整齊，也增加遊客駐足攤商的機會，幫助提升買氣。

臺南市經發局表示，西市場是臺南指標性的公有市場，鄰近國華街、海安路、西門路等多個觀光商圈，長期吸引國內外旅客造訪。經發局將持續改善市場環境，推動創新行銷，提升買氣與攤商收益。

市場 太陽能 供電

