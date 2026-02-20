Google揭秘AI時代人才價值 解讀問題能力最關鍵

農曆春節期間，不少職場人士與親友團聚之餘，也開始思考新一年的職涯轉機。隨著生成式人工智慧（AI）從技術爆發期進入應用落地階段，科技巨頭Google對於人才的定義正在悄悄質變。

Google台灣人資長呂亞樵接受中央社專訪指出，在AI時代，比起單純的技術執行，Google更看重人才是否具備「解讀問題」的能力，以及面對未知時仍保持信心、持續學習的「Googleyness」特質，並強調AI的角色是「賦能」而非取代專業。

AI改變工作本質 從「如何做」轉向「為何做」

AI對於科技業的衝擊，最直接體現在「海嘯第一排」寫程式的工程師們。Google目前約有25%的程式碼由AI生成，這意味著工程師的角色已從過去的「生產者」，轉變為「驗證者」與「優化者」。

呂亞樵分析，這種轉變讓員工能從專注於執行面的「如何做」（How）解放出來，去思考更深層的「為何做」（Why）與「做什麼」（What）。當重複性的勞務交給AI處理後，人才的價值將取決於能否精準定義問題，並將複雜的挑戰拆解成可執行的步驟，「解讀問題」正是AI時代的首要關鍵能力。

她也觀察到，優秀人才必須學會利用AI進行「自我賦能」，這代表著個人需從被動學習轉為主動探索，將AI視為強大的輔助工具與資料庫，為自己組合答案並產出解決方案，進而加速個人成長。

Google徵才4象限 首重領導力與Googleyness

面對AI帶來的未知與變化，Google的用人哲學並未隨之改變，但在權重上有所傾斜。呂亞樵指出，Google招募人才向來看重4個象限，包括本職學能、問題分析與溝通能力、領導力，以及獨有的「Googleyness」特質。

呂亞樵特別強調，所謂的領導力並非僅指管理職位，即使是職場新鮮人也需要展現這項特質。更具體來說，這意味著在面對模糊且不確定的問題時，人才是否有勇氣提出關鍵問題，在「迷霧」中引導團隊凝聚共識、進行嘗試與修正。

「Googleyness」則是一種在高速變動環境下的心理素質，它包含了對自我獨特性的肯定，同時保持謙遜、持續學習的熱情，以及挑戰未知問題的韌性。

呂亞樵認為，AI的價值在於幫助專家在既有基礎上更高效地工作，強化跨領域溝通的效率，而非要求每個人都成為全才。

克服AI焦慮 Google打造共學文化

隨著AI技術日新月異，職場焦慮感也隨之而來。呂亞樵透露，為了降低員工的負擔，Google內部建立一套學習體系，其中最核心的就是「Dogfooding」（吃自己的狗食）文化，鼓勵員工在產品上市前先行試用，透過參與感激發好奇心，建立良性的改進循環。

此外，Google還推動「G to G」（Googler toGoogler）計畫，讓員工作為彼此的種子講師，分享最貼近實際工作場景的AI應用方法。

「夥伴教夥伴的實作漣漪效應，比我們預想大很多」，呂亞樵說，透過教育訓練補助與同儕分享，Google試圖在內部建構一種「問對問題」的文化，讓員工習慣先利用AI做好事前功課，使團隊協作能進入更深層次的討論。

破除完美履歷迷思 找出自己的「主打歌」

針對想在春節後投遞履歷的求職者或新鮮人，呂亞樵也給出了具體建議。她強調，求職者應破除「履歷必須完美」的迷思，重點在於針對目標職位進行「客製化」。

「求職者應該盤點自身所有經歷，找出貫穿其中的核心熱情與主題，就像是一個人的『主打歌』」，呂亞樵如此形容。對於方向還不明確的求職者，她建議透過多方嘗試，利用「排除法」來尋找職涯主軸。

呂亞樵提醒，AI時代的成功關鍵，不在於追求成為「AI專家」，而是有自信找出自己的核心特色與價值。無論是履歷或面試，具體呈現潛力並清晰溝通自我定位，才是打動面試官、在科技大廠徵才競爭中脫穎而出的不二法門。