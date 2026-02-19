台灣對美出口超越南韓 拜半導體出口暢旺所賜

南韓媒體報導，拜半導體出口暢旺所賜，台灣2025年前11月對美出口金額超越南韓，躍居第四，南韓則落居第九。

朝鮮日報旗下Chosun Biz和韓聯社報導，韓國國際貿易協會（KITA）18日引用美國商務部最新進出口統計資料分析，去年前11月美國自南韓進口貨品總額為1,134億美元，較前一年同期下降5.9%，在美國十大進口來源國中較前一年下滑兩名，被台灣和愛爾蘭超越。南韓占美國進口額3.6%，也是KITA自1988年開始統計相關數據以來的最低比率。

KITA相關統計指出，去年前11月美國進口來源國以墨西哥居首，金額達4,925億美元（占15.7%），加拿大3,512億美元（11.2%）居第二，中國大陸以2,873億美元（9.2%）排名第三。

受惠於半導體出口熱絡，台灣以1,767億美元（占美國進口額5.6%）進步至第四名，較前一年同期大幅上升四名。其後依序為越南（1,753億美元）、德國（1,408億美元）、日本（1,338億美元）與愛爾蘭（1,297億美元）。

韓媒指出，南韓在2024年、即川普政府上任前夕，一度排名第七，占比為4%。從2009-2024年間，南韓不是排第六就是第七。

南韓排名下滑，主因汽車和鋼鐵等主要出口項目被課以高額關稅。汽車出口占比高的日本，排名也從第五滑落至第七位。

南韓對美貿易變數仍在。美國總統川普近日已警告，南韓國會遲未通過旨在促進在美投資的特別法案，南韓汽車、藥品及木材的關稅，可能會從現行的15%調升回25%。