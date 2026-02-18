半導體助攻 2025年台灣對美出口超越韓國躍居第四

綜合「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz和韓聯社報導，韓國2025年對美國出口競爭力相較主要競爭對手轉弱。對美出口排名原本落後韓國的台灣於2025年超越韓國，躍居第四。

韓國國際貿易協會（Korea International TradeAssociation）今天引用美國商務部進出口統計資料分析，去年1至11月，美國自韓國進口商品總額為1134億美元，較前一年同期下降5.9%。

在這段期間，韓國占美國進口總額的3.6%，前十大進口來源國中排名第九，較前一年下滑兩名。這也是韓國國際貿易協會自1988年開始統計相關數據以來的最低占比。

韓國在2024年、即川普政府上任前夕，曾排名第七，占比為4%。

2025年1至11月，美國進口來源國以墨西哥居首，金額達4925億美元（占比15.7%），其次為加拿大3512億美元（占比11.2%）與中國2873億美元（占比9.2%）。

受惠半導體出口熱絡，2025年台灣以1767億美元（占比5.6%）躍升至第四名，較前一年上升四名。其後依序為越南（1753億美元）、德國（1408億美元）、日本（1338億美元）與愛爾蘭（1297億美元）。

韓國排名下滑，主要因汽車與鋼鐵等主要出口項目被課以高額關稅。汽車出口占比高的日本，排名也從第五滑落至第七。

韓國產業通商資源部長金正官（Kim Jung-Kwan）在1月1日發布的進出口動向資料中表示：「韓國政府在持續與美方協商之際，將以國家利益為優先，並透過多元化產品、拓展市場與強化多元主體，建立能因應外部變化的貿易結構。」