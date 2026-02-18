年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」 3月25日到27日登場

全球AI浪潮邁入關鍵階段，跨域應用加速落地，成為產業升級核心動能。年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」將於3月25日至27日在圓山花博爭艷館登場。展會邁入五周年，規模全面升級，預計集結逾250家科技品牌、逾60位企業領袖與100個生態鏈夥伴，預計吸吸引超過5萬名產業決策者參與。

DIGITIMES Research預估，2026到2030年生成式AI 將為全球經持續帶入成長動能。為對接政府日前宣布的「AI 新十大建設」國家戰略，展會以 「AI．X」 為核心主軸，重新定義產業進化軌跡，「X」不僅象徵 AI 帶來異業交會的創新加乘，更是驅動未來發展的無窮潛力與定義新紀元的全新藍圖。

年度含金量最高的大會主論壇「不知講堂（X Forum） 」將帶來具全球影響力的關鍵對談。開幕邀請榮獲聯合國教科文組織認證「世界量子百強」的張慶瑞博士，與 Google 及 NVIDIA 技術與策略領袖同台，三方聚焦「AI × 量子 × 極限算力」，深入探討次世代運算架構如何突破傳統瓶頸，成為驅動未來十年產業發展的極限引擎。

「未來展場（X Space）」規畫三大關鍵展區，分別聚焦技術基礎建設、產業應用及未來動能，打造橫跨現在與未來的完整AI生態展示場域，引導參觀者洞察關鍵趨勢與跨域應用。

此外，AI EXPO Taiwan 正逐步成為亞太地區的科技溝通中樞，今年特別攜手 AI EXPO Korea、AI+ Power Hong Kong 與 Tech Week Singapore 等亞洲指標性展會夥伴，共同打造國際展區，更展現台灣在國際 AI 技術交流中的主導地位。

AI EXPO Taiwan 2026 持續實踐永續責任，推動「用 AI 支持愛」公益計畫，攜手伊甸社會福利基金會與兒童福利聯盟，除沿襲每位參觀者入場即捐助新台幣10元的傳統外，五周年特別推出「愛的五次方」企畫，凡於現場參與未來信箱投遞活動，愛心捐贈金額將升級為50元，全力支持偏鄉教育與弱勢關懷。詳細資訊於官方網站：https://ai-expo.tw/（第一波免費參觀登記正式開放）