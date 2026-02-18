盧超群之子成基因治療領航人 盧冠達生技公司在美掛牌

鈺創董事長盧超群兒子盧冠達在美國創辦過多家生技公司，其中，SentiBio成功在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。談到對孩子的教育，盧超群表示，首要讓他有自信心，鼓勵向上。

盧冠達1981年出生於美國，10歲時隨父親盧超群回台，18歲赴美求學，28歲取得麻省理工學院電機、生醫博士及哈佛醫學博士學位；他曾被麻省理工學院的百年期刊「技術評論」評為世界青年科技創新家，並獲得美國國家衛生研究院新創獎、美國總統青年科學家和工程師獎等重要獎項。

盧冠達專攻合成生物學、基因編輯與細胞療法等，共同創辦的Senti Bio主要投入治療急性骨髓性白血病，創新的療法SENTI-202，在不損傷健康的造血幹細胞情況下，選擇性殺死白血病原始細胞，日前獲得美國食品藥物管理局（FDA）授予再生醫學先進療法（RMAT）資格。

盧超群曾任台灣半導體產業協會理事長，目前為台灣人工智慧晶片聯盟會長，是台灣半導體業大老。談到盧冠達在美國生技領域的表現，盧超群驕傲地說，盧冠達是美國癌症基因治療的領袖人物。

對於孩子的教育，盧超群表示，首要讓他有自信心，鼓勵向上，即便學業不好，也不要處罰打罵，以免打擊信心。不過，「益者三友，損者三友」，應關心其交友情況。

在事業方面，盧超群表示，完全尊重孩子的選擇，若是興趣能夠變成事業，會是比較恰當。假設孩子喜歡音樂，相信在音樂領域發揮，總比硬要他去念電機好。

盧超群說，不要講求做大官、做大事，做的事情只要對社會、對自己正面，就有其價值，對自己成長，或幫助他人成長，都有價值。