從圍棋到經營學 宜特余維斌以「棄子爭先」創轉機

中央社／ 新竹17日電

宜特董事長余維斌熱愛圍棋，他透過圍棋快速紓解工作壓力，也在企業經營上導入圍棋的觀念。宜特2019年毅然處分市占率第一的中國業務，將資源移回台灣，靈活轉身，就是引用「棄子爭先」概念，是宜特如今得以向上成長的關鍵。

余維斌解釋，「棄子爭先」是棄掉一個子，卻扭轉局勢，贏了整盤棋。宜特過去在中國市場每個月營收約新台幣1億元，已位居當地檢測業第一名，有時卻還會虧損，代表產業已經不健康，「乾脆不要做了」；處分中國業務後覺得好輕鬆，也為宜特帶來轉機。

擁有業餘五段實力的余維斌還說，「厚實」對頂尖棋手非常重要，因為後續發揮的力量很強大；對應到企業就是「誠信」，要實實在在做事，並不追求花俏。

余維斌說，在父親啟蒙後，他的棋藝於大學時期快速成長，當時玩得很瘋狂，經常通宵整晚下棋。至今，上網下棋依然是他回家後最主要的娛樂。

對於Google的人工智慧AlphaGo打敗中國棋王柯潔，余維斌表示，當時觀看比賽直播，內心熱血澎湃，只是結果令人很沮喪、很無力，心想「這世界不一樣了」，體認到AI時代已經來臨。

余維斌說，科技一直演變，不應排斥，而要選擇擁抱它，善用AI的力量，強化公司競爭力。宜特正全面導入AI，從整理會議紀錄，到進行龐大數量的樣品瑕疵判讀。

余維斌目前擔任全國創新創業總會副總會長，對於當前的創業環境，他表示，現在網路發達，資訊透明，且科技發展快速，商機非常多；但同時充滿危險，失敗率很高。

余維斌說，創業者首要看準方向，若選定的市場報價只是成本價，就不會成功、不會賺錢。此外，應多學多看，不恥下問，若找到能夠幫助的人，可以少走幾步路。

相較於下棋能夠馬上定心，余維斌表示，音樂能讓他瞬間沉醉其中，中午休息時間，總會拿起耳機聽音樂，內心有種「人生很美好」的感動。

宜特 中國 創業

