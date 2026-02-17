劉揚偉盼「穩」推動成長 讀「底層邏輯」助決策判斷

農曆新春馬年新氣象，鴻海集團董事長劉揚偉以「穩」字期許馬年，劉揚偉說，只有在穩定的基礎上，轉型與成長才能持續發生。他並向中央社讀者推薦「底層邏輯：看清這個世界的底牌」這本書，看清複雜現象背後的底層規則，回到基本邏輯以協助決策判斷。

農曆新春馬年行大運，展望新的一年，劉揚偉以書面方式接受中央社記者採訪，用「穩」字期許展望馬年願景。

劉揚偉說，在全球經濟與地緣政治高度不確定的環境下，「穩」是所有策略能夠落實的根本。

劉揚偉表示，鴻海始終重視穩健經營、公司治理與供應鏈韌性，確保營運體質與品質水準的長期一致性。他指出，只有在穩定的基礎上，轉型與成長才能持續發生。

春節連假期間，不少民眾想在家好好休息，靜下心來閱讀一本能夠洗滌心靈、增廣見聞或是充電沉澱的好書，劉揚偉向中央社讀者推薦「底層邏輯：看清這個世界的底牌」。

劉揚偉說道，這本書從經濟、商業與社會運作切入，指出許多看似複雜的現象，其實源自相對穩定的底層規則與誘因結構，引導讀者建立拆解問題、判斷因果與長期影響的思考框架。

劉揚偉說，科技與產業快速變動，關鍵不在資訊多寡，而在判斷品質。他表示，企業進行新事業布局、技術選擇與全球投資時，必須回到基本邏輯，確保決策符合長期結構。

在閒暇之餘，劉揚偉有空打打高爾夫活動筋骨。他談到，高爾夫看似節奏緩慢，但實際上需要長時間行走、專注與協調，對於培養耐力與穩定度都有幫助，也有助在戶外環境中，讓自己思緒沉澱。

平時，劉揚偉保持散步與規律運動的習慣。他說，散步是一種簡單但有效的方式，可以在不增加身體負擔的情況下，維持基本活動量，同時整理思緒；適度的運動，有助於維持體力與專注力，讓身體與工作節奏保持良好平衡。

劉揚偉說，自己比較重視的是規律與持續，而不是高強度或短期效果；只要能在忙碌之中，維持基本的運動習慣，對身體健康與工作狀態，都會有正面的幫助。

劉揚偉也與中央社讀者一起勉勵，他祝福在新的農曆馬年，大家能找到適合自己的方式，讓身心在新的一年，保持良好的狀態。