經部展示AI臨摹科技寫春聯 可生成風格一致新字形

中央社／ 台北16日電
為讓傳統書法藝術以嶄新形式走進民眾生活，經濟部轄下印刷研究中心運用生成式人工智慧與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。（經濟部提供）中央社
慶祝農曆新年，家家戶戶掛上春聯。經濟部今天表示，為讓傳統書法藝術以嶄新形式走進民眾生活，轄下印刷研究中心蒐集近18萬字的書法資源，運用生成式人工智慧與精緻印刷技術，不但可呈現手寫書法效果，還能生成風格一致的新字形。

經濟部產業技術司透過新聞稿表示，在AI的輔助下，除了可臨摹仿真書法名家的風格筆觸，重現書法作品中所展現的線條張力與整體氣韻，也與書法碑帖典藏企業合作，系統性蒐集近18萬字、涵蓋各朝代的書法碑帖、卷軸與拓片，將長期珍藏於典藏體系中的書法資源，轉化為可供人工智慧學習與分析的數位素材。

技術司指出，透過生成式AI技術，針對書法字樣進行字形結構標註、筆路重建及風格嵌入等多層次學習，深入解析書法中蘊含的結構比例、行筆節奏與風格特徵，讓系統不僅能「看見」字形，更能理解書寫背後的運筆邏輯與藝術表現。

技術司進一步說，相較於過去苦於文字缺漏，僅能固定複製既有字帖，這項技術可依不同文字需求生成風格一致的新字形，讓傳統書法在保有原有精神的同時，具備更高的應用彈性。

技術司表示，為使AI生成的書法成果能真實呈現在民眾眼前，印刷研究中心進一步結合多年累積的印刷專業，透過精密製程呈現墨色層次、筆觸細節與紙張質感，讓最終完成的AI春聯在整體感覺上，能接近手寫書法的藝術效果。

技術司補充，AI臨摹科技的核心目標並非取代人文創作，而是透過科技手段協助文化資產保存、延伸與再應用，讓珍貴的書法藝術能在現代社會中持續被理解、被欣賞。

書法 AI 藝術

