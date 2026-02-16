聯發科ASIC設計服務…大補帖

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）在主力項目手機晶片之外，資料中心特殊應用IC設計服務已成為公司近年最受矚目的發展。基於記憶體漲價因素，聯發科估計今年整體手機市場需求應會呈現年減，不過該公司有新的資料中心業務，所以仍希望今年表現可優於去年。

聯發科已強化資料中心ASIC相關布局，該公司預計今年相關投資會比去年倍增。目前聯發科的ASIC業務營收規模仍小，但非常有信心今年資料中心ASIC相關營收會突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。且該公司正全力執行其他後續專案，預計2028年開始貢獻營收。

