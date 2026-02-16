聽新聞
聯發科分紅 每人平均95萬 預估1.2萬員工受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
IC設計大廠聯發科2025年下半年的員工分紅，預計將於今年2月底發放。 聯合報系資料照
IC設計大廠聯發科（2454）2025年下半年的員工分紅，預計將於今年2月底發放。外界估算，這次該公司分紅總金額約114億元，大約比去年8月底發放2025年上半年分紅減少15.7％。以該公司有資格參與分紅的員工約1.2萬人估算，平均每人約可分得95萬多元。

聯發科每年的員工分紅共分兩次發放，上半年度分紅是於同年8月發放，下半年度分紅則是於隔年2月發放。聯發科對外界推估的員工分紅數字向來不予評論。

據了解，雖然此次聯發科員工分紅平均每人約可分得超過95萬元，惟每人實際可分得的金額，會根據部門、職級、考績等條件而有所不同。近日市場上流傳該公司這次所領員工分紅的數字，在工程師E7職等中，有人所領分紅為半個月薪資，有人則達六個月薪資，副理E9職等則有人分紅可獲上百萬元，差異甚大。

聯發科的員工分紅總金額與當期獲利表現連動，大致是以公司稅前盈餘提撥一定比率發放，外界推估比率約在二成左右。

聯發科去年下半年稅前盈餘約571億元，比去年上半年稅前盈餘677.8億元減少15.7％，外界推算今年2月底發放的去年下半年員工分紅約為114.2億元，以共約1.2萬名員工符合領取資格來估算，平均每人約可領95.1萬元。

外界認為，由於參與聯發科員工分紅者還包括公司的初中高階主管，因此分紅總金額可反映出該公司員工每期所獲合計分紅數字的起伏變化，但分紅平均數與個別員工所獲金額可能有差異。

聯發科是台灣IC設計龍頭，也是全球第五大IC設計廠，其員工薪酬水準長年保持在台灣上市櫃公司的前段班。依照該公司申報的2024年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為431萬元，中位數為343.8萬元，在上市櫃公司中都僅次於股王信驊，也都比該公司2023年的數字增加。

另外，為與員工共享公司長期營運成果，聯發科自 2023年起於台灣導入集團員工持股補助計畫，員工可自每月薪資提撥一定金額，並偕同公司補助金一同參與購買聯發科股票。

