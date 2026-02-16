雲端服務大廠衝刺AI算力 伺服器代工廠好忙 資本支出飆

AI算力市場需求不斷衝高，各大雲端服務大廠（CSP）都不斷擴建自有AI基礎建設或租用算力，顯示AI伺服器代工商機仍在大規模擴張階段，廣達（2382）、英業達（2356）目前已經喊出今年資本支出將翻倍成長，以衝刺AI伺服器代工產能，緯創（3231）今年也將大幅擴增AI伺服器新產能。

全球各大CSP廠不斷搶建AI基礎設施，單是北美四大CSP廠如微軟、Meta、亞馬遜及Google等大廠今年資本支出就可望拉高到超過6,000億美元的新天價，且當中不含中國大陸CSP大廠，以及其他國家相關AI公司投入的AI研發及設備等，成為AI伺服器代工訂單持續暢旺的主要原因。

在當前全球AI伺服器代工產能幾乎供不應求情況下，相關供應鏈都不斷擴增產能以搶攻這波龐大商機。其中，廣達預計今年AI伺服器訂單將有望三位數成長動能，且訂單能見度已經放眼到2027年，背後含意就代表產能將近全滿。

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令在1月舉行的旺年會中指出，客戶訂單動能相當強勁，因此廣達將會規劃再度擴增AI產能，使2026年投入資本支出有望將從2025年的200億元上升到400億元。

不僅如此，英業達同樣感受到這波AI伺服器委外代工商機到來，在2026年投入資本支出金額將上看10億美元（約合新台幣314億元），斥資規模比2025年倍數成長，且投資地點將會一路放眼到美國、台灣、泰國、墨西哥及越南等地，投資AI伺服器產能將可望由L6到L10規格皆有，代表英業達今年及明年的AI伺服器代工訂單幾乎可望確定到手，才讓英業達有信心在今年大舉投資。