雲端服務大廠衝刺AI算力 伺服器代工廠好忙 資本支出飆

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI算力市場需求不斷衝高，各大雲端服務大廠（CSP）都不斷擴建自有AI基礎建設或租用算力，顯示AI伺服器代工商機仍在大規模擴張階段，廣達（2382）、英業達（2356）目前已經喊出今年資本支出將翻倍成長，以衝刺AI伺服器代工產能，緯創（3231）今年也將大幅擴增AI伺服器新產能。

全球各大CSP廠不斷搶建AI基礎設施，單是北美四大CSP廠如微軟、Meta、亞馬遜及Google等大廠今年資本支出就可望拉高到超過6,000億美元的新天價，且當中不含中國大陸CSP大廠，以及其他國家相關AI公司投入的AI研發及設備等，成為AI伺服器代工訂單持續暢旺的主要原因。

在當前全球AI伺服器代工產能幾乎供不應求情況下，相關供應鏈都不斷擴增產能以搶攻這波龐大商機。其中，廣達預計今年AI伺服器訂單將有望三位數成長動能，且訂單能見度已經放眼到2027年，背後含意就代表產能將近全滿。

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令在1月舉行的旺年會中指出，客戶訂單動能相當強勁，因此廣達將會規劃再度擴增AI產能，使2026年投入資本支出有望將從2025年的200億元上升到400億元。

不僅如此，英業達同樣感受到這波AI伺服器委外代工商機到來，在2026年投入資本支出金額將上看10億美元（約合新台幣314億元），斥資規模比2025年倍數成長，且投資地點將會一路放眼到美國、台灣、泰國、墨西哥及越南等地，投資AI伺服器產能將可望由L6到L10規格皆有，代表英業達今年及明年的AI伺服器代工訂單幾乎可望確定到手，才讓英業達有信心在今年大舉投資。

AI 伺服器 資本支出

延伸閱讀

3A晶片槓輝達 鴻海、台積、日月光等供應鏈受惠

英業達推員工持股信託

Meta華裔科學家回中探親返美遭拒 持O-1傑出人才簽證也沒用

黃仁勳要來了？鴻海、廣達股東急喊「99我們」…網憂魔咒再現：每次來都崩

相關新聞

聯發科分紅 每人平均95萬 預估1.2萬員工受惠

IC設計大廠聯發科2025年下半年的員工分紅，預計將於今年2月底發放。外界估算，這次該公司分紅總金額約114億元，大約比...

晶片商搶買面板舊廠 意在無塵室空間

晶片製造商正在爭搶除役的老舊液晶面板工廠，以取得稀缺的無塵室空間、從而緩解產能限制，也顯示舊型的液晶面板產線正在轉型，以...

科技業衝算力 全球每年以三倍速擴張 鴻海、廣達等搶淘金

Anthropic執行長Dario Amodei近日表示，自2027年起連續三年的AI算力規模，每年都會以三倍速度大幅成...

雲端服務大廠衝刺AI算力 伺服器代工廠好忙 資本支出飆

AI算力市場需求不斷衝高，各大雲端服務大廠（CSP）都不斷擴建自有AI基礎建設或租用算力，顯示AI伺服器代工商機仍在大規...

聯發科ASIC設計服務…大補帖

聯發科在主力項目手機晶片之外，資料中心特殊應用IC設計服務已成為公司近年最受矚目的發展。基於記憶體漲價因素，聯發科估計今...

科技新潮流趨勢搶先看 金馬年十大夯科技掌握產業脈動

腦機接口（BCI）的概念由特斯拉執行長馬斯克提出，主要是在人或動物腦（或腦細胞的培養物）與外部裝置間建立的直接連接通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。