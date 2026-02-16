科技業衝算力 全球每年以三倍速擴張 鴻海、廣達等搶淘金

Anthropic執行長Dario Amodei近日表示，自2027年起連續三年的AI算力規模，每年都會以三倍速度大幅成長。由於AI算力需求持續暴增，代表背後AI伺服器代工商機仍有望延續，法人因此看好鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）及仁寶（2324）等相關代工大廠訂單有望持續衝高。

Dario Amodei近日接受專門探討AI、科技相關的Podcast主持人Dwarkesh Patel訪談時提到，全球都在衝刺AI算力的情況下，預估今年整體AI算力規模將會達到10至15GW（百萬瓩），2027年更將成長三倍至30至40GW，接下來2028年更將上看100GW、年成長幅度同樣將大約三倍，2029年再成長三倍至300GW。

據了解，全球各大雲端服務大廠（CSP）都在全力衝刺AI算力，主要原因在於未來AI算力將會是所有產業一切運作的基礎，因此提前掌握AI算力霸權，就代表能在未來各項領域上提前取得領先地位。

正因為AI算力至關重要，也讓台灣代工供應鏈接單動能持續衝高。法人看好，打入AI伺服器代工供應鏈的鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶等相關廠商不僅今年接單動能持續看增，2027年訂單表現更有望維持續強格局。

Dario Amodei指出，未來一座AI基礎設施所擁有的運算能力就好比將一整個國家的天才全部放進一個資料中心，在該資料中心不斷計算、推論及演算，而達成一個資料中心擁有天才國度（Country of Geniuses）的時間點，有九成機會將在十年內實現，代表未來全球產業發展腳步將會更加迅速。

事實上，Anthropic近年來不斷加快發展自有AI模型Claude及算力，且Claude現在已經具備30小時的自主運行能力，象徵未來AI模型將有能力自主運行大型專案，並達到獨立工作可能性，由於Anthropic在AI領域上表現出眾，在去年下半年更已經獲得AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）及微軟聯手注資約150億美元，且未來Anthropic更承諾將向微軟採購約300億美元等值的AI算力。

Anthropic在AI模型領域的成功，亦讓業績表現持續上揚。

Dario Amodei指出，Anthropic在2023年營收達到1億美元規模，2024年成長十倍到10億美元，2025年大約有90至100億美元水準，且2026年1月單月營收又達到幾十億美元的規模，顯示AI商機仍不斷爆發。