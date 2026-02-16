晶片商搶買面板舊廠 意在無塵室空間

晶片製造商正在爭搶除役的老舊液晶面板工廠，以取得稀缺的無塵室空間、從而緩解產能限制，也顯示舊型的液晶面板產線正在轉型，以生產下一代半導體，這種轉變正在重塑全球製造業。

由於生產效率低落與持續的價格壓力，友達（2409）、群創（3481）、樂金顯示器（LGD）等大型面板製造商近來都脫手舊型的液晶面板廠。同時，台積電（2330）、美光、日月光（3711）、SK海力士等晶片巨擘則積極收購這些現成的無塵室空間，來滿足人工智慧（AI）時代高漲的晶片需求。

AI硬體、運算資源及半導體無塵室的需求激增下，舊型液晶面板廠對晶片製造商的價值與日俱增。傳統液晶面板生產須負擔折舊費用高昂的成本結構，面板價格又徘徊低點，無法與先進運算競爭。這種調整正在重塑全球面板業版圖，大陸掌控制液晶面板的多數產能。