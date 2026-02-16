晶片商搶買面板舊廠 意在無塵室空間

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

晶片製造商正在爭搶除役的老舊液晶面板工廠，以取得稀缺的無塵室空間、從而緩解產能限制，也顯示舊型的液晶面板產線正在轉型，以生產下一代半導體，這種轉變正在重塑全球製造業。

由於生產效率低落與持續的價格壓力，友達（2409）、群創（3481）、樂金顯示器（LGD）等大型面板製造商近來都脫手舊型的液晶面板廠。同時，台積電（2330）、美光、日月光（3711）、SK海力士等晶片巨擘則積極收購這些現成的無塵室空間，來滿足人工智慧（AI）時代高漲的晶片需求。

AI硬體、運算資源及半導體無塵室的需求激增下，舊型液晶面板廠對晶片製造商的價值與日俱增。傳統液晶面板生產須負擔折舊費用高昂的成本結構，面板價格又徘徊低點，無法與先進運算競爭。這種調整正在重塑全球面板業版圖，大陸掌控制液晶面板的多數產能。

面板 晶片

延伸閱讀

FT：台積電在美再蓋四座廠

3A晶片槓輝達 鴻海、台積、日月光等供應鏈受惠

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

非法提供中芯晶片製造設備 應用材料遭罰80億

相關新聞

聯發科分紅 每人平均95萬 預估1.2萬員工受惠

IC設計大廠聯發科2025年下半年的員工分紅，預計將於今年2月底發放。外界估算，這次該公司分紅總金額約114億元，大約比...

晶片商搶買面板舊廠 意在無塵室空間

晶片製造商正在爭搶除役的老舊液晶面板工廠，以取得稀缺的無塵室空間、從而緩解產能限制，也顯示舊型的液晶面板產線正在轉型，以...

科技業衝算力 全球每年以三倍速擴張 鴻海、廣達等搶淘金

Anthropic執行長Dario Amodei近日表示，自2027年起連續三年的AI算力規模，每年都會以三倍速度大幅成...

雲端服務大廠衝刺AI算力 伺服器代工廠好忙 資本支出飆

AI算力市場需求不斷衝高，各大雲端服務大廠（CSP）都不斷擴建自有AI基礎建設或租用算力，顯示AI伺服器代工商機仍在大規...

聯發科ASIC設計服務…大補帖

聯發科在主力項目手機晶片之外，資料中心特殊應用IC設計服務已成為公司近年最受矚目的發展。基於記憶體漲價因素，聯發科估計今...

科技新潮流趨勢搶先看 金馬年十大夯科技掌握產業脈動

腦機接口（BCI）的概念由特斯拉執行長馬斯克提出，主要是在人或動物腦（或腦細胞的培養物）與外部裝置間建立的直接連接通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。