福衛八號齊柏林衛星任務成果超預期 科學酬載首戰成功

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星在春節前傳來捷報，首波影像成果日前已公開，國家太空中心（TASA）今天揭露更多技術面細節，強調福衛八號的齊柏林衛星不只順利達成任務，甚至超越預期，科學酬載首戰也宣告成功。

福衛八號首顆齊柏林衛星去年11月底升空入軌，歷經嚴密的功能驗證、軌道操控作業及逾百次測試取像，今年1月展開正式取像任務，第一波取像成果涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等，影像清晰度與訊噪比均優於原始設計，順利達成任務。

國家太空中心今天指出，除了光學遙測的主要酬載、帶動台灣太空產業，福衛八號還肩負科學酬載的任務。這次齊柏林衛星上搭載科學酬載，是由成功大學研製的雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）。

TASA表示，除了福衛八號的光學遙測取像傳來好消息，成大的科學酬載也已於早期軌道操作的階段，確認完成全面健康檢查與首次科學量測，所有電壓、溫度、通訊與相機快門均運作正常，正式展開太空科學任務；主要發展雙波段大氣瞬變影像儀與電子溫度密度儀，以進行大氣電學、電離層物理與高能物理研究。

成大團隊指出，TeNeP成功量測電離層電子溫度與密度，連續描繪整條軌道上的電漿分布，清楚捕捉赤道異常區與疑似電漿泡等重要太空天氣結構，可呈現地球外圍電漿環境的即時變化，清楚掌握赤道異常區與電漿擾動等太空天氣現象，如同替地球外圍打造一支「太空體溫計與血壓計」，為通訊、導航與衛星安全提供關鍵基礎數據。

成大團隊接著指出，DIAT以高靈敏度影像技術拍攝地表城市夜光，可清晰辨識杜拜、阿布達比等大型都會區，且成功以臨邊視角觀測高度約200至300公里高空的大氣輝光，並進一步以俯視觀測完成整軌拼接影像，是首度從國產衛星完整記錄地球夜間發光輪廓。團隊也將利用另個波段間接觀測地面伽馬射線閃光（TGF），進行其觸發機制研究。

主導此酬載研製的成大物理系教授陳炳志說，這些成果代表台灣具備自主太空電漿量測與高空光學遙測能力，為電離層研究、太空天氣預報與全球通訊穩定奠定新里程碑，展現台灣太空科技走向國際的實力。

TASA表示，福衛八號的主要任務是光學遙測取像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1與Red Edge-2）波段影像，對於葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於災害防救、國家安全、地表監測、國土測繪、精準農業，也可提升對森林、生物多樣性與水體環境的監測能力，讓衛星影像在環境變遷監測的應用更深入、更全面。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系計畫，由6加2顆光學遙測衛星組成，前6顆原始解析度1米，後2顆原始解析度次米（小於1米）。星系自2025年起逐年布建，透過軌道設計，除能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達一日3次。

福衛八號的第二顆衛星（FS-8B）即將組裝完成，準備進入一連串環境測試階段，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。