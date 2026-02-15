聽新聞
0:00 / 0:00

白話財經／一年兩次發表會 蘋果新戰術

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

蘋果iPhone今年一改過去「一年一新機」發表節奏，改為上、下半年各舉行一次，上半年聚焦入門款，下半年聚焦高階款。蘋果為何改變堅持了廿年的做法？顯然改採新戰術，藉由不同產品組合，爭取更多消費者青睞，以坐穩智慧型手機市場冠軍寶座。

翻開蘋果過去廿年來的新機發表會歷史，從第一代iPhone二○○七年對外發表開始，蘋果始終堅持「一年一新機發表會」的做法。唯一不同的是，iPhone  4以前的機種，主要是隨Macworld大會、ＷＷＤＣ（全球開發者大會）同時亮相，直到iPhone 4S之後，手機新品才固定在秋季舉行新品發表會。

蘋果堅持了廿年的做法在今年出現變化，最主要原因，在於iPhone產品線愈來愈多元，現在的蘋果iPhone不只有入門款平價機種、高階機種，也還有特殊設計的輕薄機種Air，以及開發多年、即將在今年下半年推出的摺疊機款。

不過，蘋果上、下半年新機發表的重點，則與Android陣營明顯不同。Android品牌業者一年舉行兩次發表會，幾乎是上、下半年各有一款重點旗艦機，其他中低階、入門機機款則不會有特別的發表會；而蘋果則是將入門機種放在上半年，下半年則將重點放在單機售價高的Pro、Pro Max，以及價格會更高的摺疊機種。

對於供應鏈來說，這也是一項好消息。眾所周知，蘋果以前一年一檔發表會，供應鏈招工、生產都是從第三季開始啟動，形成上半年淡季很淡、下半年旺季過旺的窘境；若蘋果改為一年兩次發表會，上、下半年各推出數款機種，供應鏈的整體營運將更加平穩，對於供應鏈而言，也是皆大歡喜的發展。

只不過，今年記憶體、零組件成本上升，蘋果新一代iPhone、甚至摺疊機會不會售價昂貴？目前有兩派看法，一派認為不漲價，而是用規格調整方式來控制成本，另一派則認為，新一代iPhone零組件成本恐將上漲百分之十五，整體平均售價預料將上升百分之十二。

蘋果單機售價向來高昂，果粉之所以埋單，主要在於蘋果硬體產品生態鏈完整；然而，隨著蘋果iPhone即將迎來新的產品組合，加上零組件成本節節高升，今年新一代機種究竟會不會漲價、消費者願不願意再花更高的價格購買，還有待觀察。

Apple 蘋果 iPhone 記憶體

延伸閱讀

螞蟻阿福沖上蘋果App Store中國區第一 前四皆阿里、字節、騰訊AI應用

傳iPhone 17e平價機2月下旬登場 揭蘋果春季新品序幕

大立光元月營收月減2% 搶蘋果商機

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

相關新聞

白話財經／一年兩次發表會 蘋果新戰術

蘋果iPhone今年一改過去「一年一新機」發表節奏，改為上、下半年各舉行一次，上半年聚焦入門款，下半年聚焦高階款。蘋果為...

金融時報：台美晶片投資細節 要等4月

金融時報（ＦＴ）報導，上周簽署台美貿易協定後，華盛頓對台灣出口產品課徵的關稅將與美國其他大型貿易夥伴國相仿，但卻未納入台...

蘋果AirTag 2實測 專家：鞏固生態圈護城河

蘋果公司（Apple）日前推出第2代藍牙定位器AirTag 2，3C科技達人Tim哥實測後指出，新一代外觀變動不大，但穿...

半導體風雲／台積會商日本設備和材料廠 衝刺N3及N2產能

台積電今年首場董事會首度拉到日本熊本廠舉行，除了公布擢升8位高階主管外，也由負責資材管理的副共同營運長侯永清召集包括東京威力科創、荏原製作所、日立先端科技、日商捷時雅（JSR）和多家重要半導體設備和材料廠會商。雖然台積電經營團隊對此三緘其口，但了解內情人士透露，台積電正因應輝達（NVIDIA）等AI晶片大廠追單， 全力衝3奈米及2奈米產能。

傳iPhone 17e平價機2月下旬登場 揭蘋果春季新品序幕

蘋果公司（Apple）2026年首波新品蓄勢待發，市場傳出，蘋果最快將於2月下旬推出新款平價手機iPhone 17e，搭...

不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」

今年鴻海（2317）尾牙再度吸引外界關注，其中創辦人郭台銘加碼高達3億元的獎金引發討論，其中包括10位員工各得現金1,000萬元，而這個特別獎據傳還有限定資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。