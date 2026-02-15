PCB新商機引爆 指標廠喊衝…臻鼎、欣興唱旺前景

輝達AI平台推陳出新，搭載的PCB規格同步升級，引爆新商機，全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）與載板一哥欣興（3037）同聲唱旺2026年營運，健鼎（3044）、華通（2313）、金像電（2368）、景碩（3189）、尖點（8021）等指標PCB廠都看好2026年業績可望持續挑戰新高。

隨著AI帶動PCB製程推進，法人看好，台灣四大銅箔基板（CCL）廠台光電、聯茂、台燿與騰輝-KY營運也有機會同步走強，相關材料與銅箔廠金居、富喬等同步沾光，使得PCB族群成為2026年能見度最整齊的產業，伴隨基本面持續衝高，今年不少PCB廠配息有望同步挑戰新紀錄，並扮演台股衝鋒要角。

法人指出，PCB產業已成為台灣第三大兆元產業，相關業者不僅搭上AI伺服器與材料升級商機，隨著低軌衛星以及記憶體用板等需求增加，同步帶旺PCB廠，今年PCB族群可謂題材不斷。

臻鼎-KY董座沈慶芳已公開喊話，預期隨著高階AI應用需求延續、客戶規格升級帶動價量齊揚，新產能與新產品陸續貢獻下，2026年營收有望再創新高。

台灣PCB產業鏈產值今年有望再寫新猷。台灣電路板協會理事長暨燿華董座張元銘指出，AI邊緣裝置發展高整合之下，預估2026年全球PCB產值達1,030億美元，創新高；台灣PCB產業鏈產值2025年估達新台幣1.374兆元（約437億美元），年增12.4%，隨AI驅動，2026年期待台廠產值再次突破高峰。

業界分析，AI帶動PCB產業強勁成長之際，也帶來挑戰，包含伺服器晶片異質整合與尺寸放大驅動銅箔基板材料升級等，伴隨製程精密程度門檻提高，也迫使業者加速投資升級，當前高階玻纖與銅箔基板仍吃緊是台灣供應鏈的契機。

今年台灣PCB業者持續投入資本支出。其中，臻鼎-KY規劃啟動成立以來規模最大的產能擴充，在中國大陸淮安、泰國兩地合計十座廠房同時興建，2026年資本支出預計達500億元以上。欣興董事會決議，2026年資本預算約254億元，並拍板2027年進機的長交期設備採購訂單金額約25億元。

