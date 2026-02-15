3A晶片槓輝達 鴻海、台積、日月光等供應鏈受惠

金馬年開紅盤後，市場目光將集中在輝達即將公布的財報。儘管輝達仍是GPU霸主，但超微正努力追趕，爭食GPU市占；字母（Alphabet）旗下Google自研晶片TPU來勢洶洶；亞馬遜Trainium 3也將放量。「3A」強敵環伺，輝達面臨更大競爭，但無論是輝達或3A勝出，台廠供應鏈都將漁翁得利。

法人分析，輝達在GPU領域仍占有絕對優勢，不過超微聲稱新晶片性能優異，揚言逐年達到更多市占，預料將助攻供應鏈包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、嘉澤（3533）、神達（3706）、精測（6510）等業績。

另外在AI訓練領域，大算力仍以GPU為主，在推論領域，各雲端服務供應商（ CSP）推出的自研晶片（ASIC）今年也將進入放量，尤以Google的TPU最受矚目，帶動包括聯發科、創意、台光電、金像電等供應鏈，股價也已跟進升溫；亞馬遜的Trainium 3下半年也將接棒演出。

在GPU加上ASIC的組合模式下，將提供企業用戶更多有彈性的組合選項，降低AI進入門檻，將提高AI滲透率，讓整體AI供應鏈雨露均霑。

事實上，美國四大雲端服務供應商（CSP）法說會後，持續拉高的資本支出，對台灣供應鏈來說，CSP業者間的軍備賽火力全開，為訂單增添柴火，尤其AI伺服器組裝及零組件廠，今年營運動能持續看好。

如Alphabet預估今年全年資本支出將達1,850億美元，遠超過分析師預期。其實Google Gemini AI 模型的成功，以及市場對其自研晶片（TPU）的期待，將成為Google雲端運算成長的主要動力。Google供應鏈包括鴻海、台積電、廣達、英業達、台光電等。

微軟本季資本支出達375億美元，年增66%，重押OpenAI。

微軟強調，Azure放緩並非需求變弱，而是伺服器產能跟不上，這也說明了伺服器廠擴建產能的主因。其中鴻海直接受惠微軟新一代GPU部署，廣達與緯穎也因微軟擴建資料中心，訂單能進度相當高。

Meta上修今年用於AI開發的資本支出，目標介於1,150到1,350億美元之間；亞馬遜更是調高今年資本支出至2,000億美元。也就是說，四大CSP業者今年的資本支出將逾6,000億美元。

另外，輝達甫注資的AI雲端供應商CoreWeave也將在年後公布財報，稍早輝達宣布投資CoreWeave 20億美元，雙方目標在2030年前打造供電容量達5GW的AI工廠。有了輝達加持，CoreWeave的財報也備受矚目。