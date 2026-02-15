聽新聞
0:00 / 0:00

3A晶片槓輝達 鴻海、台積、日月光等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
金馬年開紅盤後，市場目光將集中在輝達即將公布的財報。 路透
金馬年開紅盤後，市場目光將集中在輝達即將公布的財報。 路透

金馬年開紅盤後，市場目光將集中在輝達即將公布的財報。儘管輝達仍是GPU霸主，但超微正努力追趕，爭食GPU市占；字母（Alphabet）旗下Google自研晶片TPU來勢洶洶；亞馬遜Trainium 3也將放量。「3A」強敵環伺，輝達面臨更大競爭，但無論是輝達或3A勝出，台廠供應鏈都將漁翁得利。

法人分析，輝達在GPU領域仍占有絕對優勢，不過超微聲稱新晶片性能優異，揚言逐年達到更多市占，預料將助攻供應鏈包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、嘉澤（3533）、神達（3706）、精測（6510）等業績。

另外在AI訓練領域，大算力仍以GPU為主，在推論領域，各雲端服務供應商（ CSP）推出的自研晶片（ASIC）今年也將進入放量，尤以Google的TPU最受矚目，帶動包括聯發科、創意、台光電、金像電等供應鏈，股價也已跟進升溫；亞馬遜的Trainium 3下半年也將接棒演出。

在GPU加上ASIC的組合模式下，將提供企業用戶更多有彈性的組合選項，降低AI進入門檻，將提高AI滲透率，讓整體AI供應鏈雨露均霑。

事實上，美國四大雲端服務供應商（CSP）法說會後，持續拉高的資本支出，對台灣供應鏈來說，CSP業者間的軍備賽火力全開，為訂單增添柴火，尤其AI伺服器組裝及零組件廠，今年營運動能持續看好。

如Alphabet預估今年全年資本支出將達1,850億美元，遠超過分析師預期。其實Google Gemini AI 模型的成功，以及市場對其自研晶片（TPU）的期待，將成為Google雲端運算成長的主要動力。Google供應鏈包括鴻海、台積電、廣達、英業達、台光電等。

微軟本季資本支出達375億美元，年增66%，重押OpenAI。

微軟強調，Azure放緩並非需求變弱，而是伺服器產能跟不上，這也說明了伺服器廠擴建產能的主因。其中鴻海直接受惠微軟新一代GPU部署，廣達與緯穎也因微軟擴建資料中心，訂單能進度相當高。

Meta上修今年用於AI開發的資本支出，目標介於1,150到1,350億美元之間；亞馬遜更是調高今年資本支出至2,000億美元。也就是說，四大CSP業者今年的資本支出將逾6,000億美元。

另外，輝達甫注資的AI雲端供應商CoreWeave也將在年後公布財報，稍早輝達宣布投資CoreWeave 20億美元，雙方目標在2030年前打造供電容量達5GW的AI工廠。有了輝達加持，CoreWeave的財報也備受矚目。

AI 輝達 亞馬遜

延伸閱讀

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

傳iPhone 17e平價機2月下旬登場 揭蘋果春季新品序幕

字節跳動晶片團隊 擴至千人

相關新聞

FT：台積電在美再蓋四座廠

英國金融時報（FT）報導，台美日前簽署貿易協定，但未納入晶片這項兩國貿易關係的核心要素，推測可能要到4月川習會後才會公布...

3A晶片槓輝達 鴻海、台積、日月光等供應鏈受惠

金馬年開紅盤後，市場目光將集中在輝達即將公布的財報。儘管輝達仍是GPU霸主，但超微正努力追趕，爭食GPU市占；字母（Al...

PCB新商機引爆 指標廠喊衝…臻鼎、欣興唱旺前景

輝達AI平台推陳出新，搭載的PCB規格同步升級，引爆新商機，全球PCB龍頭臻鼎-KY與載板一哥欣興同聲唱旺2026年營運...

白話財經／一年兩次發表會 蘋果新戰術

蘋果iPhone今年一改過去「一年一新機」發表節奏，改為上、下半年各舉行一次，上半年聚焦入門款，下半年聚焦高階款。蘋果為...

金融時報：台美晶片投資細節 要等4月

金融時報（ＦＴ）報導，上周簽署台美貿易協定後，華盛頓對台灣出口產品課徵的關稅將與美國其他大型貿易夥伴國相仿，但卻未納入台...

蘋果AirTag 2實測 專家：鞏固生態圈護城河

蘋果公司（Apple）日前推出第2代藍牙定位器AirTag 2，3C科技達人Tim哥實測後指出，新一代外觀變動不大，但穿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。