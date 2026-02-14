蘋果AirTag 2實測 專家：鞏固生態圈護城河

蘋果公司（Apple）日前推出第2代藍牙定位器AirTag 2，3C科技達人Tim哥實測後指出，新一代外觀變動不大，但穿牆尋物精確度與音量有感提升，透過手錶可直接使用「精確尋找」功能，便利性大增，進一步鞏固了蘋果生態圈的護城河，希望未來能加入低電量提示。

全新AirTag 2採用蘋果第2代超寬頻晶片，提供「精確尋找」功能，追蹤範圍擴大50%。透過改造的揚聲器結構，音量提升50%，並新增特有提示音，最遠可在過去2倍的距離聽見AirTag 2的聲音。

「精確尋找」功能首度支援Apple Watch，只要佩戴Apple Watch Series 9或後續錶款、Apple Watch Ultra 2或後續錶款，不必拿出iPhone就能直接定位AirTag，在雙手忙碌不方便拿手機的時候特別實用。

YouTube頻道訂閱破百萬的3C達人Tim哥接受中央社採訪表示，AirTag 2維持使用CR2032鈕扣式電池是正確的決定，因為電池提供的一年續航力已足夠；若改為充電式設計，反而會破壞極簡美感並增加結構複雜度。

在實測場景中，Tim哥把AirTag 2放置於大型賣場的停車場汽車上，能提供更遠的偵測距離與強化的穿牆性能。AirTag 2在結構複雜的建物中，比第1代能更快被iPhone或Apple Watch捕捉到方位，且內建揚聲器的音量明顯變大，對於在混亂雜物堆中定位物品很有幫助。

Tim哥認為，Apple Watch首度支援AirTag的「精確尋找」功能，除了提供極高的便利性，也進一步鞏固了蘋果生態圈的護城河，讓蘋果與Android陣營品牌如三星的用戶群更加壁壘分明；蘋果用戶自然會選擇AirTag，三星用戶則忠於SmartTag，雙方幾乎沒有跨品牌購買的動機。

儘管AirTag 2表現穩健，但市場上第三方尋物配件例如卡片式追蹤器，仍具備競爭優勢。Tim哥指出，第三方產品的利基點在於跨平台支援，可同時支援iOS與Android系統，且價格通常比原廠配件更具競爭力。部分第三方配件還整合NFC數位名片、社群帳號分享等功能，滿足了單純尋物以外的商務需求。

Tim哥坦言，如果第1代AirTag依然耐用、只要更換電池就能繼續運作，其實不需要立刻升級到第2代，建議等到有增加新物品追蹤的需求時再購入即可。

Tim哥也提出一項優化建議，希望未來AirTag能加入低電量提示音功能。目前用戶需自行留意電量，若AirTag能在電量耗盡前主動發出提醒，使用者體驗會更加完善。