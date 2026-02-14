傳iPhone 17e平價機2月下旬登場 揭蘋果春季新品序幕

蘋果公司（Apple）2026年首波新品蓄勢待發，市場傳出，蘋果最快將於2月下旬推出新款平價手機iPhone 17e，搭載與標準版同等級的A19晶片，並首度導入MagSafe磁吸無線充電，有望成為推升蘋果人工智慧（AI）功能Apple Intelligence普及率的關鍵。

市場普遍預期，蘋果可能不會舉辦實體發表會，而是像前一代iPhone 16e一樣透過新聞稿形式在官網發表iPhone 17e，為2026年硬體更新揭開序幕。

除了iPhone 17e之外，蘋果今年春季新品清單可能還包含搭載M4自研晶片的新一代iPad Air平板電腦，以及換上M5晶片的MacBook Pro筆記型電腦。

彭博社以精準報導內幕聞名的記者葛曼（MarkGurman）12日在社群平台X發文指出，根據蘋果零售體系員工的消息，2025年發表的平價手機iPhone 16e目前幾乎已經沒庫存，iPad Air也出現缺貨。這種舊款產品庫存明顯減少的現象，在以往被視為新品即將突襲上架的強烈訊號。

葛曼先前曾預測，iPhone 17e的硬體規格將明顯提升，不僅採用與iPhone 17標準版相同的A19晶片，支援更強大的AI運算，也將補齊前一代遺憾，首度支援MagSafe磁吸無線充電。新機也可能採用蘋果自研的C1X 5G數據機晶片，以及整合藍牙與Wi-Fi通訊連線的N1晶片，降低對外部供應商的依賴。

iPhone 17e傳出將沿用6.1吋、60Hz更新率面板，亮度與旗艦機型有所區隔，但螢幕造型可能大改款，從前一代「瀏海」設計改為「動態島」，提升視覺體驗與互動性，邊框也將收窄以提升螢幕占比。主相機則維持4800萬畫素單鏡頭。

葛曼指出，即使規格大幅升級，iPhone 17e價格仍將維持599美元（約新台幣1.88萬元），給人「加量不加價」的印象，有助於鞏固中階市場地位。