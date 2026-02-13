台達電公告子公司資本支出及印度興建三新廠案
台達電（2308）13日代子公司DIN公告，將投資77億印度盧比（約新台幣26.7億元），興建印度坦米爾那都邦克里斯赫納吉里F3、F7及F8廠。
台達電子公司包括Delta Electronics India Pvt. Ltd. （DIN）、Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited（DET）董事會今日決議通過建廠案，主要因應未來業務發展所需。台達電並公告，DET董事會決議通過擴展產能，預計資本支出總金額約5.268億美元（約新台幣165.4億元）。將以約2,070萬美元（約新台幣6.49億元）向台達電另一子公司Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.(DEIL-SG）購買機器設備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。