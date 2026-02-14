半導體優勢換降稅 有隱憂 專家：守住核心關鍵才能立於不敗

台美對等貿易協定定案，政府看似為農產品和傳統產業取得有利條件，卻是以台灣半導體產業全球影響力換來的成果。美國短期內仍難複製台灣完善的半導體和科技產業供應鏈，但以美國一心要將台灣40%的半導體比重轉移美國來看，長期的結構性改變對台灣半導體產業影響，仍需審慎觀察。

台灣半導體核心競爭力不僅是產能規模，更是製程整合與供應鏈聚落。台積電優勢來自先進製程技術、穩定良率與高度效率的量產能力，但更仰賴其研發能力與上下游緊密協作。即使在美國擴大設廠，研發核心與關鍵製程整合能力，短期仍集中台灣，科技優勢不會立即流失。

但這波台美貿易協議中，美方棒子加胡蘿蔔，一方面給予稅率補助，一方面警告若不往美國設廠，未來恐不再享有關稅豁免優惠。這項協議推動了「台灣+1」，但當台灣由「高度集中製造中心」轉為「全球分散布局的一環」，聚落經濟效益勢必受影響。如進展到高階人才外移，甚至形成在地化完整團隊，技術外溢風險是更值得關注的變數。

長期觀察半導體政治變化的專家認為，半導體產業本就是跨國分工體系，上游設備如ASML掌握關鍵技術，設計、製造與材料分散於很多國家，台灣真正優勢在於整合能力與效率，而非單點製造地。透過簽訂對等貿易協定，參與美國半導體供應鏈重組，未必代表弱化，反而可能鞏固戰略角色。

總體而言，協議定案不會立即削弱台灣半導體科技實力，但會改變其在全球定位。值得注意的三關鍵包括核心研發是否持續留台、人才培育是否穩定，產業聚落是否維持完整。守住這三項基礎，台灣仍有機會從單一製造重鎮轉型為不可取代的科技樞紐。