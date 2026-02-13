台達電投資27億元 印度擴建新廠

快訊

中央社／ 台北13日電

台達電今天代子公司Delta Electronics India（簡稱DIN）公告，董事會決議興建印度坦米爾那都邦克里斯赫納吉里F3、F7及F8廠，暫估工程總價款約77億元盧比（約新台幣27億元）。

台達電表示，此次印度新廠計畫，主要是因應未來業務發展所需，初步鎖定基礎設施相關產品應用，其他相關細節待確定後將另行公告。

台達集團印度區總裁林正彬2025年底參加外貿協會在印度新德里舉辦的台灣形象展時預告，台達電原本在印度已有4個廠區，管理層預計再動工擴建3廠與7廠，光是員工宿舍就可容納6000人，顯示長期深耕決心。

看好印度快速崛起，以及全球資料中心、電動車、無人機、工業自動化等需求持續放大，台達電繼續加碼印度投資。

