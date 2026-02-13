欣興董座異動 公司完整說明來了

PCB載板廠欣興（3037）13日公告，董事長異動曾子章解動，公司說明，因法人董事聯華電子(股)公司改派代表人，故舊任者之董事長職務當然解任。不過該議題仍引發外界關注，對此欣興13日晚間提出完整說明。

欣興提到，「曾董事長因屆齡退休及世代交替的需要，聯電（2303）改派法人董事。曾董事長多年來的卓越貢獻與領導，將欣興帶領至全球第一，我們表達最誠摯的敬意與感謝。聯電是欣興長期主要股東，支持任何對公司有正面助益的經營團隊調整，並致力現有經營團隊順利傳承」。

欣興公告也說明，本公司董事業已於115年2月13日依據公司法第208條第3項規定由董事互推一人簡山傑先生代理董事長職務，公司並將於近期召開董事會推選新任董事長。