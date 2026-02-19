科技大咖私房書／洪進揚 宏觀視角看美元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創董事長洪進揚（本報系資料庫）
回顧2025年，以外銷為導向的台灣產業難逃川普政府祭出的對等關稅、及新台幣對美元急速升值造成的困擾。在此背景下，群創董事長洪進揚推薦《我們的美元，你們的問題： 前IMF首席經濟學家對全球金融動盪70年的觀察與未來預測》這本書。

這本書由哈佛經濟學家、前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家肯尼斯．羅格夫（Kenneth Rogoff）所著。

書中提到，2025年以來，台灣產業深受台幣與美元匯率波動影響，此一議題長時間成為市場關注焦點。

羅格夫在這本新書中，將多年來的研究成果，結合自身經歷，包括與政策制定者和世界領導人的第一手互動，揭示美元如何塑造全球70年的金融格局。

洪進揚分享指出，這本書並不提供簡化答案，而是透過宏觀視角與歷史脈絡，協助讀者建立對美元體系的基本判斷。

