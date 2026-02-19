科技大咖私房書／陳其宏 善用AI抓住機運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達董事長陳其宏（本報系資料庫）
佳世達董事長陳其宏（本報系資料庫）

佳世達董事長陳其宏推薦由Google台灣區前董事總經理簡立峰撰寫的《台灣AI大未來：解析最新的AI趨勢、台灣情勢、企業布局與個人發展》一書。陳其宏認為，AI未來可能會讓人類社會進入「1：99」的挑戰，因此要了解AI、善用AI，抓住1：99的機運，乘勢成為超前的1。

陳其宏表示，台灣需要跳脫數位孤島。台灣此時在全球能見度極高，但全民未必共同享受半導體和AI伺服器的果實。

書中提到，新冠疫情爆發前，1%的人擁有全球40%的財富，這個數字在疫情後上升到50%。

但在AI時代，擁有AI的國家及非常懂得利用AI的企業、個人，或許不到1%，這些人會因AI變身超級人類，拿走99%人能力跟機會。要是AI真的讓人類進入「1：99」，甚至「1：1000」的世界，地球上只剩最厲害的人和一般人，這是強者恆強的「馬太效應」。

