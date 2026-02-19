科技大咖私房書／邱銘乾 把挫折變成啟發

過年期間，家登董座暨全國創新創業總會總會長邱銘乾推薦讀者閱讀唐雅君的新書《不要叫我老闆》。邱銘乾認為，每一位正在創業或面臨挑戰的人，都能從這本書得到力量。

邱銘乾認為，人生最難的事，不是成功，而是誠實面對自己的過去。希望大家在讀完這本書後，都能感受到唐雅君那份真誠與堅毅，並從中找到屬於自己的勇氣與方向。

他說，唐雅君的新書與坊間那些歌功頌德的「成功學」截然不同。它讓我們看到一位創業者在風雨中仍願意挺身而出的真實樣貌，唐雅君把人生的跌宕化為文字，把挫折變成啟發。

邱銘乾提到，正如她在書中提到參加演講比賽的經歷，那種「面對挫折的勇氣」，正是她一路走來最難能可貴的特質。

邱銘乾表示，唐雅君曾經歷創業的高峰，也面對過事業的低谷。她選擇誠實面對、勇敢承擔。