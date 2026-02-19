科技大咖私房書／邱銘乾 把挫折變成啟發

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
家登董事長邱銘乾（本報系資料庫）
家登董事長邱銘乾（本報系資料庫）

過年期間，家登董座暨全國創新創業總會總會長邱銘乾推薦讀者閱讀唐雅君的新書《不要叫我老闆》。邱銘乾認為，每一位正在創業或面臨挑戰的人，都能從這本書得到力量。

邱銘乾認為，人生最難的事，不是成功，而是誠實面對自己的過去。希望大家在讀完這本書後，都能感受到唐雅君那份真誠與堅毅，並從中找到屬於自己的勇氣與方向。

他說，唐雅君的新書與坊間那些歌功頌德的「成功學」截然不同。它讓我們看到一位創業者在風雨中仍願意挺身而出的真實樣貌，唐雅君把人生的跌宕化為文字，把挫折變成啟發。

邱銘乾提到，正如她在書中提到參加演講比賽的經歷，那種「面對挫折的勇氣」，正是她一路走來最難能可貴的特質。

邱銘乾表示，唐雅君曾經歷創業的高峰，也面對過事業的低谷。她選擇誠實面對、勇敢承擔。

家登

延伸閱讀

台美協定只是冰山一角？ 江啟臣強調「開誠布公」籲政院揭露完整報告

經典賽／照著林家正的想法走 胡智爲：他滿清楚我的優勢

台灣手扒雞始祖「香雞城」即將回歸？官方突發文：再給我們一次機會

影／新莊機車追撞前車再逆向撞汽車 2人受傷送醫

相關新聞

盧超群之子成基因治療領航人 盧冠達生技公司在美掛牌

鈺創董事長盧超群兒子盧冠達在美國創辦過多家生技公司，其中，SentiBio成功在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。談到對...

科技大咖私房書／邱銘乾 把挫折變成啟發

過年期間，家登董座暨全國創新創業總會總會長邱銘乾推薦讀者閱讀唐雅君的新書《不要叫我老闆》。邱銘乾認為，每一位正在創業或面...

科技大咖私房書／程世嘉 人工智慧不可逆

跨國AI公司iKala（愛卡拉）執行長程世嘉推薦讀者過年期間閱讀《連結：從石器時代到AI紀元》。他表示，這本書是歷史學者...

科技大咖私房書／陳其宏 善用AI抓住機運

佳世達董事長陳其宏推薦由Google台灣區前董事總經理簡立峰撰寫的《台灣AI大未來：解析最新的AI趨勢、台灣情勢、企業布...

科技大咖私房書／蔡枝安 六步驟突破思維

AI世代全面到來，在AI應用正在快速落地應用之際，創新思考成為突破既有思維的關鍵，英業達總經理蔡枝安期許員工能具有全新思...

科技大咖私房書／洪進揚 宏觀視角看美元

回顧2025年，以外銷為導向的台灣產業難逃川普政府祭出的對等關稅、及新台幣對美元急速升值造成的困擾。在此背景下，群創董事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。