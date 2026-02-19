科技大咖私房書／程世嘉 人工智慧不可逆

跨國AI公司iKala（愛卡拉）執行長程世嘉推薦讀者過年期間閱讀《連結：從石器時代到AI紀元》。他表示，這本書是歷史學者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）歷史三部曲中的第四集，相比前作的歷史堆疊，這本書則展現了驚人的「當下性」。

程世嘉指出，書中所預言的未來，已非遙不可及的科幻場景，而是正在我們眼前發生的現實—也就是「AI代理（AI Agent）」全面落地。讀這本書，對照自己近期使用先進AI工具的經驗，讓他有深層的震撼，書中核心的觀點在於：AI的角色已從單純「回答問題」，進化到「介入決策」，甚至開始展現出「主導性」。

程世嘉說，現在人工智慧正在成為像自來水和電力一樣的基礎設施，且是不可逆的過程。本書強調，AI不是工具，是具有主動性的「代理人」，與過往技術不同，是史上第一個能自主做出決策、創造新想法的非人類實體。