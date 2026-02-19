科技大咖私房書／蔡枝安 六步驟突破思維
AI世代全面到來，在AI應用正在快速落地應用之際，創新思考成為突破既有思維的關鍵，英業達總經理蔡枝安期許員工能具有全新思維的創新者，特別推薦過年期間閱讀《閱讀破框思維的技術》這本書。
《閱讀破框思維的技術》為哥倫比亞大學商學院商學講座教授希娜．艾恩嘉所著。據了解，艾恩嘉該書結合認知神經科學，且作者更耗時十年研究所推出的「破框思維地圖」，並透過六個明確步驟，讓讀者能夠有系統性的思考，藉此激發個人創意。
艾恩嘉特別選出六個步驟，分別為選定問題、拆解問題、比較各方需求、搜尋解方組合、建立選項表及第三方視角驗證，透過這六大步驟，讓思考不再盲目。
《閱讀破框思維的技術》也是Thinkers50年度十大最佳管理新書、美國Axiom年度商業圖書金獎、《金融時報》《紐約時報》《華爾街日報》年度選書。
