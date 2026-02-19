科技大咖私房書／簡志誠 預見25年後世界

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
面對快速演進的人工智慧時代，中華電信董事長簡志誠推薦《2050科技與商業藍圖：未來學家凱文．凱利預言10000天後的世界》，以前瞻視角，勾勒出未來25年將形塑世界的五大核心概念，對產業、社會與人類生活影響深遠的十大進展，涵蓋科技、經濟、治理、教育與醫療等多元面向，不僅描繪未來可能樣貌，也為讀者帶來許多想像空間。

簡志誠自2024年上任中華電信董事長，以「以AI啟動未來」作為團隊願景，他清楚看見，AI不僅是一場技術革新，更是形塑未來世界的重要關鍵力量，並以更快的速度重塑產業競爭、社會治理與人們的生活。

書中展現極具說服力的未來視野，書中所描繪那種科技隱於無形、服務無所不在的境界，簡志誠認為，邁向AI的道路上，真正能改變世界的，是讓科技回到可於現場落地的實際應用，這更呼應中華電信經營理念。

盧超群之子成基因治療領航人 盧冠達生技公司在美掛牌

鈺創董事長盧超群兒子盧冠達在美國創辦過多家生技公司，其中，SentiBio成功在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市。談到對...

科技大咖私房書／邱銘乾 把挫折變成啟發

過年期間，家登董座暨全國創新創業總會總會長邱銘乾推薦讀者閱讀唐雅君的新書《不要叫我老闆》。邱銘乾認為，每一位正在創業或面...

科技大咖私房書／程世嘉 人工智慧不可逆

跨國AI公司iKala（愛卡拉）執行長程世嘉推薦讀者過年期間閱讀《連結：從石器時代到AI紀元》。他表示，這本書是歷史學者...

科技大咖私房書／陳其宏 善用AI抓住機運

佳世達董事長陳其宏推薦由Google台灣區前董事總經理簡立峰撰寫的《台灣AI大未來：解析最新的AI趨勢、台灣情勢、企業布...

科技大咖私房書／蔡枝安 六步驟突破思維

AI世代全面到來，在AI應用正在快速落地應用之際，創新思考成為突破既有思維的關鍵，英業達總經理蔡枝安期許員工能具有全新思...

科技大咖私房書／洪進揚 宏觀視角看美元

回顧2025年，以外銷為導向的台灣產業難逃川普政府祭出的對等關稅、及新台幣對美元急速升值造成的困擾。在此背景下，群創董事...

