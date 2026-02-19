科技大咖私房書／簡志誠 預見25年後世界
面對快速演進的人工智慧時代，中華電信董事長簡志誠推薦《2050科技與商業藍圖：未來學家凱文．凱利預言10000天後的世界》，以前瞻視角，勾勒出未來25年將形塑世界的五大核心概念，對產業、社會與人類生活影響深遠的十大進展，涵蓋科技、經濟、治理、教育與醫療等多元面向，不僅描繪未來可能樣貌，也為讀者帶來許多想像空間。
簡志誠自2024年上任中華電信董事長，以「以AI啟動未來」作為團隊願景，他清楚看見，AI不僅是一場技術革新，更是形塑未來世界的重要關鍵力量，並以更快的速度重塑產業競爭、社會治理與人們的生活。
書中展現極具說服力的未來視野，書中所描繪那種科技隱於無形、服務無所不在的境界，簡志誠認為，邁向AI的道路上，真正能改變世界的，是讓科技回到可於現場落地的實際應用，這更呼應中華電信經營理念。
