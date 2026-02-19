科技大咖私房書／劉揚偉 拆解「底層邏輯」

過年期間許多民眾想在家好好休息，靜下心來閱讀一本能洗滌心靈、增廣見聞或是充電沉澱的好書，鴻海董事長劉揚偉也應邀推薦一本，讓他回味再三、啟發靈感，或是受益無窮的著作分享給大家，這本書就是中國大陸知名的商業顧問劉潤所撰寫的《底層邏輯：看清這個世界的底牌》。

劉潤曾經擔任微軟中國分公司戰略總監，也當過很多家大型企業的商業顧問，像是騰訊和百度。他在書中談的是，對於我們個人在生活、職場和商業世界裡，要如何看懂這麼多快速變動的事物，其背後運作的根本道理。

《底層邏輯：看清這個世界的底牌》的內容大多是取自劉潤的「5分鐘商學院」單元課程，讀起來每一篇文章自成一格，就算是分開讀、跳著讀、只挑選有興趣的章節讀，都完全可以輕鬆讀懂。劉潤善用舉例與類比的方式，把原本很難懂的事情講成很好懂的故事。

例如劉潤說：「如果想要累積人脈，就是不斷累積自己的價值，不斷輸出自己的價值。當你能幫愈來愈多厲害的人，你的人脈網絡才會變廣，你的人脈品質才會提高。」

從書摘來看，劉揚偉認為，從經濟、商業與社會運作切入，指出許多看似複雜的現象，其實源自相對穩定的底層規則與誘因結構，引導讀者建立拆解問題、判斷因果與長期影響的思考框架。

劉揚偉認為，在科技與產業快速變動下，關鍵不在資訊多寡，而在判斷品質。企業進行新事業布局、技術選擇與全球投資時，必須回到基本邏輯，確保決策符合長期結構。