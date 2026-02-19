科技大咖私房書／蔡明介 「逆思維」抓問題

聯發科董事長蔡明介每年農曆年前都會推薦好書給公司主管，今年他挑了《逆思維》及《高勝算決策》這兩本書，期許在高度競爭且充滿變化的產業中，主管必須具備敏銳的思維、擁抱不確定並積極行動，並盼藉此幫助大家學習用更開放的心態思考，進而精進決策能力，打造更卓越的未來。

《逆思維》的作者是亞當．格蘭特（Adam Grant），他不到30歲即成為華頓商學院的終身聘教授。他在書中指出，這本書是關於重新思考的價值，希望探索重新思考如何發生。當人們思考如何鍛鍊智能時，通常第一個想到的是智力，但在動盪不安的世界中，更重要的或許是再思考及反學習的能力。通常人們喜歡確信的自在，勝過懷疑的不自在，並會在堅定信念之後不再更動。只是，人們的思考方式可能變成會壓垮自己的習慣，但卻不曾費心去質疑，直到為時已晚。

格蘭特提到，第一部分是要聚焦在開啟自己的思維，無論擁有多少智力，若缺乏動機去改變心意，便將錯失許多重新思考的機會，第二部分檢視如何能鼓勵他人重新思考，第三部分是如何能打造終身學習者社群。

他希望讀者能拋開不再有用的知識與看法，以彈性而非一貫性來維繫自我意識。重新思考能幫助對於舊問題找出新的解決方法，以及再度使用舊有解決方法來應付新問題。

《高勝算決策》的作者是安妮．杜克（Annie Duke），她曾贏得世界撲克大賽金手鐲，及世界撲克冠軍聯賽與NBC國家撲克冠軍杯單挑賽冠軍，並致力於研究如何能在壓力下做決策。