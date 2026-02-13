高階AI應用與新產能挹注 臻鼎2026加速成長

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳。記者尹慧中／攝影

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）於 13 日舉辦年終感恩晚會。董事長沈慶芳表示，臻鼎 2025 年營收達新台幣 1,825.22 億元、年增 6.33% 再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與 IC 載板等高階產品逐漸展露效益。展望 2026 年，受惠高階 AI 應用需求延續、客戶規格升級帶動價量齊揚，以及新產能與新產品陸續貢獻下，公司有信心將進入數年高速成長階段，全年營收有望再創新高。

沈慶芳指出，隨著 AI 時代來臨，PCB 不再只是基礎零組件，而是承載高算力與高速傳輸的關鍵平台。臻鼎在 AI 伺服器領域將以 Intelligent HDI（iHDI）與 HLC（厚大板）為主要出貨重點，除既有平台持續擴大供應，也已與客戶共同推進下一世代平台的設計與驗證。光模塊方面，由於是高速互聯的關鍵，需用上 mSAP 高階製程，臻鼎在 mSAP 具備領先地位與量產經驗，可滿足客戶需求。IC 載板則鎖定客戶高速運算晶片和高階記憶體需求。AI 終端應用的部分，AI 智慧眼鏡、AR/VR、折疊機、智慧駕駛、人形機器人等，也在 AI 加速落地下開花結果。目前臻鼎在重要客戶與關鍵產品有所斬獲，預期多項新產品貢獻將於 2026 年逐步顯現。

為迎接客戶強勁的 AI 需求，沈慶芳強調，臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，公司在淮安、泰國兩地合計 10 座廠房同時興建，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上。其中，淮安園區和泰國園區均以 AI 硬板、伺服器板、光模塊的增量為亮點，高雄則與客戶持續推進多項新專案的開發驗證，並支援後續量產。隨各地新廠陸續加入營運貢獻行列，擴產效益將逐步轉化為成長動能，並於未來數年持續推升公司營運規模與成長表現。

AI 臻鼎 平台

