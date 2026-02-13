Appier 財報／Agentic AI 創新驅動 2025年創新高、對2026展望樂觀

AI核心行銷科技業者Appier（沛星互動科技）13日公布2025財年財報與2026財測目標。2025財年營收表現創歷史新高，總計437億日圓，年增28%（排除匯率影響後為450億日圓，年增32%）。受惠於雙成長引擎，包含核心電子商務年增49%，以及線上旅遊帶動的其他網路服務年增59%。

自2019財年以來，Appier總營收已成長六倍，在持續穩健的增量營收擴張帶動下，締造亮眼的歷史新高表現。

去年獲利表現亦創新高，營業利益年增50%至30億日圓，營業利益率達6.8%（排除匯率影響後為38億日圓，營業利益率8.5%）。毛利成長超越營收成長，達到歷史新高的235億日圓，年增32%。毛利率攀升至53.8%（排除匯率影響後為53.9%），主要由營收規模擴大、差異化技術優勢及高毛利產品組合優化所驅動。

Appier預期2026財年營收成長將再加速，核心業務營收增速可望持續領先整體表現。預估全年營收將達540億日圓，年增24%；毛利預期來到294億日圓，年增25%；毛利率提升至54.5%；營業利益預估年增45%，來到43億日圓；EBITDA預計年增37%，達到94億日圓，EBITDA利潤率達17.4%。

回顧2025財年，所有關鍵市場均展現強勁成長，東北亞（營收占比68%）、美國及EMEA（營收占比19%）在排除匯率影響後，營收年增幅均為36%。東北亞增長受惠於電子商務業務的均衡擴張與持續深化的垂直產業多元布局；美國及EMEA則由橫跨電子商務與其他網路服務的穩健動能所驅動。

營收來源結構中，56%來自既有客戶，主要受惠於電子商務領域中ROI驅動的解決方案升級與擴展動能；44%來自新客戶獲取，動能則以線上旅遊產業為主。憑藉Agentic AI鎖定大型企業成長契機，Appier的客戶數與排除匯率影響後的單一客戶平均營收（FX-neutral ARPC）皆實現13%的年增長。此外，人均季毛利年增23%，帶動整體的營運生產力顯著提升。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，正邁向「Agentic AI即服務」（Agentic AI as a Service, AaaS）的全球領導者。透過結合差異化的Agentic AI技術與深厚的領域專業，從單點式解決方案，進化為可協同運作的多代理（multi-agent）智慧架構，為客戶提供可信賴的企業級效能。以全面重塑自身組織與客戶工作流程，自主、AI驅動的執行引擎取代傳統軟體與手動流程，同時擴展高效能基礎，以實現長期的獲利成長。