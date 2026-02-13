集邦：預計 HBM4 驗證將在第2季完成 三大原廠供應輝達格局有望成形

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達(Nvidia)示意圖。(路透)
根據TrendForce最新HBM產業研究，隨著AI基礎建設擴張，對應的GPU需求也不斷成長，預期輝達（NVIDIA）Rubin平台量產後，將可望帶動HBM4需求。目前三大記憶體原廠的HBM4驗證程序已進展至尾聲，預計於2026年第2季陸續完成。其中，三星（Samsung）憑藉最佳的產品穩定性，預期將率先通過驗證，SK海力士（SK hynix）、美光（Micron）隨後跟上，可望形成三大廠供應NVIDIA HBM4的格局。

TrendForce表示，隨著Inference AI應用場景擴大，市場對高效能儲存設備的需求攀升，尤其北美各大雲端服務業者(CSP)為搶占AI agent市場先機，自2025年底開始展現強勁拉貨力道。在CSP大舉投入AI server布建的情況下，NVIDIA對新一代Rubin平台的後市審慎樂觀，也有助於HBM4需求位元的成長前景。

然而，在記憶體的產能端，由於整體缺貨情況加劇，且HBM以外的conventional DRAM產品價格自2025年第4季起皆大幅上漲，HBM已不如以往具備絕對的獲利優勢，促使原廠調整HBM、conventional DRAM供給分配，以兼顧整體產值和所有客戶的需求。在此情境下，若NVIDIA僅依賴特定供應商，Rubin平台的需求恐難獲得滿足。

從HBM供應商角度分析，考量GPU的需求穩定成長，且HBM設計複雜、驗證過程易有變數，原廠必須持續推進各世代產品進程，以免錯失後續商機。基於上述HBM4需求樂觀、特定供應商難以滿足Rubin需求，以及原廠須在各世代產品維持市占等三大因素，TrendForce預期，NVIDIA會將三大原廠皆納入HBM4的供應生態系。

進一步看各供應商驗證情況，Samsung進度最快，預計第2季完成後將開始逐季量產。SK hynix持續推進，且可望憑藉與NVIDIA既有的HBM合作基礎，在供應位元分配上保持優勢。Micron的驗證節奏儘管相對較緩，也料將在第2季完成。

NVIDIA AI

不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」



