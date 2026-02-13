不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」

今年鴻海（2317）尾牙再度吸引外界關注，其中創辦人郭台銘加碼高達3億元的獎金引發討論，其中包括10位員工各得現金1,000萬元，而這個特別獎據傳還有限定資格。

網友指出，鴻海的千萬獎金並非所有公司員工都能參加，抽獎資格僅限於「正鴻海」員工，其他子公司旗下的員工都不在籤筒內。有網友在Threads上透露，被放入特別獎籤筒的員工，需符合年終考核A+標準，代表公司有意將特別獎保留給表現傑出的核心員工。一名網友分析，「關鍵是你的籤有沒有放在籤筒，正鴻海才有，中獎與否與子公司無關。」

還有其他員工透露，子公司雖參加尾牙，但多半只能領得一般獎項，但並沒有參加抽千萬頭獎的資格。一位網友表示：「FIT、FIH、FII都是陪榜的，沒得抽。」也有人感嘆，即便抽中千萬，也可能無法立即退休，「我房貸1,200萬，一千萬只是讓房貸變少而已。」

此外，有網友提到，過往鴻海也曾對頭獎設定提領年限或服務年資限制，以防員工中獎後「原地退休」，讓創辦人郭台銘能對獎勵制度有所掌控。一位網友補充，「能抽的人多半是準備退休或核心高階員工。」

不少小股東則留言希望尾牙獎項能帶動鴻海股價表現，但有人也感嘆「抽中等於中樂透，但還是得繼續做牛馬」。

至於千萬特別獎10位得主的身分，有網友透露，其中一名員工到職僅一年，第一次參加尾牙就幸運被抽中千萬獎項，另一名員工也僅2至3年年資，一夕之間成千萬富翁。