快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海12日在台北大巨蛋舉行運動嘉年華，創辦人郭台銘今年加碼新台幣3億元激勵員工，其中提供創辦人特別獎共10名，每名1000萬元加碼獎。（鴻海提供） 中央社
鴻海12日在台北大巨蛋舉行運動嘉年華，創辦人郭台銘今年加碼新台幣3億元激勵員工，其中提供創辦人特別獎共10名，每名1000萬元加碼獎。（鴻海提供） 中央社

今年鴻海（2317）尾牙再度吸引外界關注，其中創辦人郭台銘加碼高達3億元的獎金引發討論，其中包括10位員工各得現金1,000萬元，而這個特別獎據傳還有限定資格。

網友指出，鴻海的千萬獎金並非所有公司員工都能參加，抽獎資格僅限於「正鴻海」員工，其他子公司旗下的員工都不在籤筒內。有網友在Threads上透露，被放入特別獎籤筒的員工，需符合年終考核A+標準，代表公司有意將特別獎保留給表現傑出的核心員工。一名網友分析，「關鍵是你的籤有沒有放在籤筒，正鴻海才有，中獎與否與子公司無關。」

還有其他員工透露，子公司雖參加尾牙，但多半只能領得一般獎項，但並沒有參加抽千萬頭獎的資格。一位網友表示：「FIT、FIH、FII都是陪榜的，沒得抽。」也有人感嘆，即便抽中千萬，也可能無法立即退休，「我房貸1,200萬，一千萬只是讓房貸變少而已。」

此外，有網友提到，過往鴻海也曾對頭獎設定提領年限或服務年資限制，以防員工中獎後「原地退休」，讓創辦人郭台銘能對獎勵制度有所掌控。一位網友補充，「能抽的人多半是準備退休或核心高階員工。」

不少小股東則留言希望尾牙獎項能帶動鴻海股價表現，但有人也感嘆「抽中等於中樂透，但還是得繼續做牛馬」。

至於千萬特別獎10位得主的身分，有網友透露，其中一名員工到職僅一年，第一次參加尾牙就幸運被抽中千萬獎項，另一名員工也僅2至3年年資，一夕之間成千萬富翁。

鴻海運動會逾3萬名員工眷屬參與，創辦人加碼3億元，十位員工獲千萬大紅包，員工齊聚嗨翻現場。 圖／鴻海提供
鴻海運動會逾3萬名員工眷屬參與，創辦人加碼3億元，十位員工獲千萬大紅包，員工齊聚嗨翻現場。 圖／鴻海提供

鴻海 尾牙 特別獎 郭台銘

延伸閱讀

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

威力彩翻轉人生！最年輕得主18歲抱走8.5億赴澳留學 現況成謎

搭北捷驚豔喊「全球最棒地鐵」 加拿大歌手：台灣乘客素養高

早上空腹喝「一匙油」能護胃？醫點頭：2款油是液態營養品

相關新聞

不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」

今年鴻海（2317）尾牙再度吸引外界關注，其中創辦人郭台銘加碼高達3億元的獎金引發討論，其中包括10位員工各得現金1,000萬元，而這個特別獎據傳還有限定資格。

研調：HBM4 三大原廠供 NVIDIA 有望成形 驗證估第2季完成

根據TrendForce最新HBM產業研究，隨著AI基礎建設擴張，對應的GPU需求也不斷成長，預期NVIDIA Rubi...

玩家首選！ROG X KOJIMA PRODUCTIONS 聯名系列驚艷登場

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國於今年CES宣布與全球知名遊戲工作室KOJIMA PRODUCTIONS攜手合作，推出一...

智伸科元月營收優於預期 法人看好今年獲利將回升

智伸科（4551）1月營收8.3億元，月增12.9%、年增8.1%，營收表現優於市場預期，分析師指出，主要受惠於半導體及...

台驊旗下 T3CO 韻驊共享辦公室全新升級

台驊控股看好隨著遠距與混合辦公成為常態，企業對「辦公室」的想像正快速轉變，搶進共享商機。強調辦公空間不再只是座位數量的安...

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

鴻海精密工業（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場湧入逾3萬名員工與眷屬同歡。集團創辦人郭台銘豪氣加碼總獎金3億元，其中10名員工各獲得1,000萬元現金大獎，另有1,000人獲得20萬元加碼獎金，氣氛嗨翻全場。不過活動最受討論的焦點，是有4名原本抽中千萬大獎的員工未在現場，依規定喪失資格改為重抽，引發網友在Threads上發文熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。