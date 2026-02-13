快訊

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海12日舉行運動嘉年華活動，創辦人郭台銘霸氣加碼，提供特別獎1,000萬元。 圖／讀者提供
鴻海12日舉行運動嘉年華活動，創辦人郭台銘霸氣加碼，提供特別獎1,000萬元。 圖／讀者提供

鴻海精密工業（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場湧入逾3萬名員工與眷屬同歡。集團創辦人郭台銘豪氣加碼總獎金3億元，其中10名員工各獲得1,000萬元現金大獎，另有1,000人獲得20萬元加碼獎金，氣氛嗨翻全場。不過活動最受討論的焦點，是有4名原本抽中千萬大獎的員工未在現場，依規定喪失資格改為重抽，引發網友在Threads上發文熱議。

現場網友轉述，董事長劉揚偉在活動一開始就提醒，「沒留到最後會後悔」，並強調中獎者須在現場上台合照確認資格，未到場者視同自願放棄。

Threads上不少人直呼可惜，「什麼都可以錯過，尾牙抽獎不行」、「錯過千萬，毀一生」、「跟一千萬擦肩而過」，更有人戲稱「逃課逃班，竟敢逃尾牙抽獎，要被笑一輩子」。

一名網友分享，當時現場氣氛宛如賽事，「特別是重抽那一刻，全場超嗨」。也有人說，「3萬人抽到自己機率太低，可能覺得不會中就先回家了」。

對於未到場的原因，網友眾說紛紜。有留言指出可能「住得遠」、「對表演沒興趣」，另有網友提到過往案例，曾有中獎者因家人癌症末期需陪伴而未能到場，呼籲外界勿輕易嘲笑，「也許人家有更重要的事」。

有資深員工回憶，十多年前部門曾有人抽中百張股票，卻因提早離場搭捷運而失去資格，當時股價高達200多元，換算市值上千萬元，「第二年還被主持人拿來當話題」。有網友形容這種扼腕，「好消息是你中了1000萬，壞消息是你不在現場，中獎無效」，直呼殘酷。也有人看得淡然，「一切都是命」、「命中註定」、「搞不好人家根本不缺1000萬」。

面對千萬現金直接入袋，不少人認為「比中發票簡單多了，而且稅還比較輕」，也有人說「我寧願在現場沒中，也不要走了才知道中獎，會當場吐血」。更有網友開玩笑表示，「那4個明天就離職了吧」、「替補的應該請原本那4個吃一頓好料，感謝讓出名額」。

由於4人未到場喪失獲得千萬資格，隨後重新抽出4個人，其中1名因輪值留守未能到場，董事長則指示保留資格。

全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。圖／鴻海提供
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。圖／鴻海提供

鴻海 尾牙 郭台銘

延伸閱讀

開除老闆！工程師轉行賣雞蛋糕收入更高 作家讚：與環境搏鬥的勇氣

為兒出賽HBL喝采！謝典霖遭酸0貢獻 粗口嗆：你媽才拖垮籃球

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

4點接小孩好難！他見父母齊現身疑惑「什麼職業」 彈性工時成關鍵

相關新聞

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

鴻海精密工業（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場湧入逾3萬名員工與眷屬同歡。集團創辦人郭台銘豪氣加碼總獎金3億元，其中10名員工各獲得1,000萬元現金大獎，另有1,000人獲得20萬元加碼獎金，氣氛嗨翻全場。不過活動最受討論的焦點，是有4名原本抽中千萬大獎的員工未在現場，依規定喪失資格改為重抽，引發網友在Threads上發文熱議。

鴻海金馬年 營收衝9兆…董座劉揚偉喊「絕對比去年好很多」

鴻海集團昨（12）日舉行運動嘉年華活動，鴻海去年營收創下8兆元歷史新高紀錄，展望今年業績，董事長劉揚偉樂觀表示「今年絕對...

Meta AI大基建 台鏈進補…緯創、英業達、仁寶等接單動能看增

AI商機持續爆發，臉書母公司Meta Platforms宣布將投資逾100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩（Lebanon...

Siri 測試卡關 新功能恐遲到

知情人士透露，蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

廣達砸10億 泰國擴產

廣達昨（12）日再度公告於泰國投入新資本支出，將斥資10.98億泰銖（約新台幣10.98億元），全力衝刺AI伺服器L6代...

2,000億 華碩伺服器拚績增五成

華碩衝刺AI伺服器業務，董事長施崇棠下「軍令狀」，設定2026年伺服器事業業績積極成長目標。伺服器操盤手、華碩全球資深副...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。