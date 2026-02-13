「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

鴻海精密工業（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場湧入逾3萬名員工與眷屬同歡。集團創辦人郭台銘豪氣加碼總獎金3億元，其中10名員工各獲得1,000萬元現金大獎，另有1,000人獲得20萬元加碼獎金，氣氛嗨翻全場。不過活動最受討論的焦點，是有4名原本抽中千萬大獎的員工未在現場，依規定喪失資格改為重抽，引發網友在Threads上發文熱議。

現場網友轉述，董事長劉揚偉在活動一開始就提醒，「沒留到最後會後悔」，並強調中獎者須在現場上台合照確認資格，未到場者視同自願放棄。

Threads上不少人直呼可惜，「什麼都可以錯過，尾牙抽獎不行」、「錯過千萬，毀一生」、「跟一千萬擦肩而過」，更有人戲稱「逃課逃班，竟敢逃尾牙抽獎，要被笑一輩子」。

一名網友分享，當時現場氣氛宛如賽事，「特別是重抽那一刻，全場超嗨」。也有人說，「3萬人抽到自己機率太低，可能覺得不會中就先回家了」。

對於未到場的原因，網友眾說紛紜。有留言指出可能「住得遠」、「對表演沒興趣」，另有網友提到過往案例，曾有中獎者因家人癌症末期需陪伴而未能到場，呼籲外界勿輕易嘲笑，「也許人家有更重要的事」。

有資深員工回憶，十多年前部門曾有人抽中百張股票，卻因提早離場搭捷運而失去資格，當時股價高達200多元，換算市值上千萬元，「第二年還被主持人拿來當話題」。有網友形容這種扼腕，「好消息是你中了1000萬，壞消息是你不在現場，中獎無效」，直呼殘酷。也有人看得淡然，「一切都是命」、「命中註定」、「搞不好人家根本不缺1000萬」。

面對千萬現金直接入袋，不少人認為「比中發票簡單多了，而且稅還比較輕」，也有人說「我寧願在現場沒中，也不要走了才知道中獎，會當場吐血」。更有網友開玩笑表示，「那4個明天就離職了吧」、「替補的應該請原本那4個吃一頓好料，感謝讓出名額」。

由於4人未到場喪失獲得千萬資格，隨後重新抽出4個人，其中1名因輪值留守未能到場，董事長則指示保留資格。