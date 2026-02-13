快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

郭台銘尾牙加碼3億 鴻海十員工 抽到千萬紅包

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，逾3萬人參與，鴻海集團創辦人郭台銘加碼3億元，包括十位員工現場獲得現金1,000萬元大紅包，1,000名員工獲得20萬元現金加碼獎，嗨翻大巨蛋。鴻海去年業績創高，現場抽出10位BRIA電動車得主、20位百萬現金獎得主，基本獎人人1.68萬元，成為業界話題。

除了現金大獎外，現場抽出100位員工帶家人免費飛東京看世界棒球經典賽，屬於有錢難買的大獎，台灣隊長陳傑憲也驚喜現身，感謝鴻海支持「Team Taiwan」。

鴻海集團連續兩年以運動會形式在台北大巨蛋球場舉行嘉年華活動，今年「鴻海全運動會」運用AI創意，串連全球主要廠區員工，各地區總部主管一起接力傳遞聖火，董事長劉揚偉在場上以投手身份投出好球，點燃運動會聖火。鴻海以中央和地方兩個分隊，與旗下重要併表子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康等，組成六支隊伍與在大巨蛋場中，舉行團隊運動競賽。

劉揚偉致詞時感謝每一位員工共同創造鴻海傳奇。集團去年寫下營收破8兆元的歷史新紀錄，強調今年營收要繼續挑戰新高。

今年集團運動會有來自美國、中國大陸、印度、越南、墨西哥、歐洲、巴西等地區上百位海外員工參與盛會。活動後半段變成演唱會，加上抽獎，嗨翻大巨蛋。

