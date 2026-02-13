2,000億 華碩伺服器拚績增五成

華碩（2357）衝刺AI伺服器業務，董事長施崇棠下「軍令狀」，設定2026年伺服器事業業績積極成長目標。伺服器操盤手、華碩全球資深副總裁朱培蘭指出，未來幾年伺服器業務成長重心將來自北美市場，鎖定Tier 2、Tier 3等客戶需求，AI推論 (AI Inference) 市場也將是下一波重點布局商機。

朱培蘭兼任擔任開放平台事業群暨基礎設施方案群共同總經理，是華碩近年伺服器事業異軍突起的主要操盤手。

華碩布局伺服器市場

朱培蘭表示，華碩伺服器事業能快速成長，主要是天時、地利以及人和。華碩本身體質很好，「只是先前少了一個類似樂團指揮、電影導演的角色」，他則補上最後一塊拼圖。

華碩伺服器業務過去主要客戶群來自亞太區，2025年加大力度投入歐美市場，北美、亞太區業績比重已呈現各半。據了解，華碩伺服器事業部最近提出新的三年策略計畫，對2026年相關事業業績設定積極成長目標，但業界預期，華碩伺服器業務今年營收增長目標至少五成起跳，年營收挑戰超過2,000億元水準。

未來3年伺服器成長動能，朱培蘭預期，亞太區生意已接近飽和，接下來AI伺服器主要成長動能來自北美市場，AI推論市場是下一個重點布局生意。

朱培蘭指出，華碩在北美的目標客群不是Google、微軟等四大CSP（雲端服務供應商），而是近年新興的Tier 2、Tier 3，類似CoreWeave等新興AI雲端運算企業或地區性CSP。

他舉例，大型CSP自己擁有大量工程師，只要供應鏈強大製造能力，但Tier 2、Tier 3等企業本身沒有製造資源，也沒有很多工程師，這就是華碩的商機，能提供給客戶更多的價值。

隨著華碩伺服器事業近年急速成長，年營收規模已突破千億，業界傳出，華碩今年上半年將把伺服器事業從「BU」（事業部），升格為「BG」（事業群），藉此擴增更多人力，進一步擴大伺服器業務規模。