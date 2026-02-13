廣達砸10億 泰國擴產

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）昨（12）日再度公告於泰國投入新資本支出，將斥資10.98億泰銖（約新台幣10.98億元），全力衝刺AI伺服器L6代工產能，廣達近期連續在泰國新廠投入達26.58億元，在AI伺服器產能擴充需求仍相當強勁。

廣達12日公告，將在泰國廠房機電工程及材料投入約10.98億泰銖。據了解，廣達泰國廠房為集團L6規格AI伺服器最大的生產基地，廣達積極建設，包括去年11月投入9.5億泰銖及今年1月6.6億泰銖，加上本次新增支出，廣達已經在泰國新廠投入約27.08億泰銖（約新台幣26.58億元）。

廣達今年AI伺服器接單動能保持強勁，輝達（NVIDIA）GB300為主要出貨項目，下半年也將出貨Vera Rubin新平台，訂單能見度看到2027年，今年接單已經全數滿載，AI伺服器商機並不因投資市場泡沫化疑慮而停歇。

廣達資深副總經理楊麒令日前在旺年會中指出，預期今年資本支出將可能比2025年倍數成長，以投資美國為主，其他墨西哥、泰國及台灣等廠區持續擴產，AI伺服器產能也會比2025年底翻倍成長。

除了輝達平台之外，廣達與美系雲端服務大廠合作的ASIC伺服器也是營運主要出貨項目之一。法人推估，美系CSP大廠今年大舉擴增ASIC伺服器平台建置數量，廣達今年ASIC伺服器出貨動能保持高速成長。

