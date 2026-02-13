Meta AI大基建 台鏈進補…緯創、英業達、仁寶等接單動能看增

AI商機持續爆發，臉書母公司Meta Platforms宣布將投資逾100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩（Lebanon）建造資料中心園區，成為Meta有史以來規劃最大的AI基礎建設之一，加上雲端服務大廠CloudFlare上季財報報喜，對今年營運給出正向展望。法人看好，代工廠鴻海（2317）、廣達、緯創及英業達等相關供應鏈今年接單動能持續看增。

Meta資料中心副總彼得森說，萊巴嫩園區11日動工，預計提供1GW算力，可能用於支援AI項目與核心社群媒體業務。這個資料中心占地400萬平方英尺（約11萬坪），預計2027年底或2028年初投入營運。彼得森指出，Meta對萊巴嫩園區的投資規模，在該公司的資料中心項目中數一數二，相當於Meta在路易西安那州的Hyperion資料中心、俄亥俄州的Prometheus資料中心。

Meta鉅資蓋資料中心

Meta執行長祖克柏視AI為優先事項，砸重金建設基礎設施，興建中與運作中的資料中心共有30多個。Meta先前預告今年資本支出達1,350億美元，創下新高，較去年722億美元成長近87%。加上Google母公司字母今年資本支出估計達1,800億美元、亞馬遜估計2,000億美元，三家業者投資額高達5,150億美元。

雲端服務大廠CloudFlare上季交出亮眼財報，單季營收6.15億美元，每股純益0.28美元，表現皆優於分析師預期。針對本季展望，預估營收將落在6.20～6.21億美元之間，針對全年營運展望抱持樂觀預期，預估營收將達27.9～28.0億美元，同樣高於市場先前預估。

CloudFlare執行長Matthew Prince在法說會中指出，代理式AI（Agent AI）需求持續崛起，帶來商機將成為CloudFlare的未來營運動能，更為網路產業帶來結構性重整。

由於AI商機需求持續爆發，相關基礎建設訂單仍為今年代工廠的主要成長動能，法人看好，鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶等相關代工廠、電源廠台達電、散熱廠奇鋐等今年在AI伺服器相關營收持續看旺。

廣達先前對外釋出AI營運展望的好消息，預期今年AI相關成長動能可望達三位數成長。