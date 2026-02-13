快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

鴻海金馬年 營收衝9兆…董座劉揚偉喊「絕對比去年好很多」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供

鴻海集團昨（12）日舉行運動嘉年華活動，鴻海（2317）去年營收創下8兆元歷史新高紀錄，展望今年業績，董事長劉揚偉樂觀表示「今年絕對比2025要好很多」，他向員工喊話「今年一定要超過9兆元」，集團營收再度挑戰新高。

劉揚偉昨日受訪時指出，從目前趨勢來看，2026年絕對會比去年「好很多」，今年整體展望看起來不錯，但不能鬆懈，要持續努力，抓住這個契機。

鴻海2025年營收達8.09兆元，創歷史新高，年增18%；今年1月營收7,300.39億元，同期新高，月減15.3%、年增35.5%。鴻海表示，目前第1季能見度優於前季，更上修展望，預估第1季季節性表現，由過去五年區間上緣，上修至優於區間水準。

劉揚偉致詞時表示，去年營收創8兆元佳績，雖然分析師預估，鴻海今年營收應該會超過10兆元，但這是他們預測的，今年目標是一定要大於9兆元。

劉揚偉說，除了營收創紀錄，鴻海在全球AI伺服器市占率逾四成，這個佳績非常難得，且「不是我說了算」，他請出「最愛台灣的美國CEO」跟大家證明自己沒說假話。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天以預錄影片向鴻海致謝並送上祝福。黃仁勳讚許去年是：「NVIDIA創紀錄的一年，鴻海創紀錄的一年。慶祝你們的成就，也慶祝我們雙方的合作夥伴關係」。

黃仁勳表示，「有了鴻海，NVIDIA才能挑戰不可能。我們正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的AI超級電腦」。他指出，「NVIDIA與鴻海正處於AI工業革命的核心，並引領人類歷史上規模最大的基礎設施建設」，以能和鴻海合作感到自豪。

鴻海 營收 劉揚偉

