Siri 測試卡關 新功能恐遲到

知情人士透露，蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

彭博引述知情人士報導，蘋果原訂將這些新功能納入3月更新的作業系統iOS 26.4，但目前考慮改為分批於後續版本推出。這意味至少部分功能將延至5月的iOS 26.5，甚至9月的iOS 27才會正式亮相。

Siri改版之路波折不斷。蘋果最早2024年6月宣布對Sir進行重大改版，當時展示多項新能力，包括存取個人資料與螢幕內容，以更精準回應用戶請求。升級後Siri將允許用戶用語音精確控制蘋果及第三方應用程式。這些功能原訂2025年初前推出。去年春季，蘋果延後發布時間，稱新版Siri將於2026年登場，但未給具體時間。內部設下2026年3月隨iOS 26.4同步推出的目標，至上月未變。

但近期測試時軟體又有新問題，Siri有時無法正確處理查詢，或處理時間過長，迫使蘋果再次調整計畫。