快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

Siri 測試卡關 新功能恐遲到

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

情人士透露，蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

彭博引述知情人士報導，蘋果原訂將這些新功能納入3月更新的作業系統iOS 26.4，但目前考慮改為分批於後續版本推出。這意味至少部分功能將延至5月的iOS 26.5，甚至9月的iOS 27才會正式亮相。

Siri改版之路波折不斷。蘋果最早2024年6月宣布對Sir進行重大改版，當時展示多項新能力，包括存取個人資料與螢幕內容，以更精準回應用戶請求。升級後Siri將允許用戶用語音精確控制蘋果及第三方應用程式。這些功能原訂2025年初前推出。去年春季，蘋果延後發布時間，稱新版Siri將於2026年登場，但未給具體時間。內部設下2026年3月隨iOS 26.4同步推出的目標，至上月未變。

但近期測試時軟體又有新問題，Siri有時無法正確處理查詢，或處理時間過長，迫使蘋果再次調整計畫。

Siri 情人 語音

延伸閱讀

小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級

北竿戰地景點升級 06、08據點優化坑道變明亮、步道更好走

玉晶光廈門廠大擴產

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

相關新聞

鴻海金馬年 營收衝9兆…董座劉揚偉喊「絕對比去年好很多」

鴻海集團昨（12）日舉行運動嘉年華活動，鴻海去年營收創下8兆元歷史新高紀錄，展望今年業績，董事長劉揚偉樂觀表示「今年絕對...

Meta AI大基建 台鏈進補…緯創、英業達、仁寶等接單動能看增

AI商機持續爆發，臉書母公司Meta Platforms宣布將投資逾100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩（Lebanon...

Siri 測試卡關 新功能恐遲到

知情人士透露，蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

廣達砸10億 泰國擴產

廣達昨（12）日再度公告於泰國投入新資本支出，將斥資10.98億泰銖（約新台幣10.98億元），全力衝刺AI伺服器L6代...

2,000億 華碩伺服器拚績增五成

華碩衝刺AI伺服器業務，董事長施崇棠下「軍令狀」，設定2026年伺服器事業業績積極成長目標。伺服器操盤手、華碩全球資深副...

郭台銘尾牙加碼3億 鴻海十員工 抽到千萬紅包

鴻海集團昨（12）日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，逾3萬人參與，鴻海集團創辦人郭台銘加碼3億元，包括十位員工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。