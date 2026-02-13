快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

群創售廠 南茂、日月光有興趣 傳看上南科二廠及五廠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
市場傳出，群創南科二廠及五廠將出售。聯合報系資料照
市場傳出，群創南科二廠及五廠將出售。聯合報系資料照

市場傳出，群創（3481）南科二廠及五廠將出售，潛在封測大廠買家以南茂、日月光兩大公司的呼聲最高，只待各方董事會通過後定案。

群創發言系統重申，對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，如有達到重大訊息揭露標準之具體進展，將依規定即時對外公告。

群創也強調，應以公開資訊觀測站公告內容為準，避免未經證實的傳聞影響判斷。

群創關閉南科四廠並於2024年出售予台積電後，後續關閉南科五廠的傳聞不斷。群創也在2025年7月10日發布重訊證實，因應市場調整產能結構，南科五廠的產能將整併至其他工廠。

至於近期盛傳群創南科五廠即將出售傳言，一度傳出買家是記憶體大廠美光，但知情人士指出，群創南科二廠（4代線）及五廠（5.5代線）都將出售，對象是急需擴充先進封測產能業者，買家暫時無法透露。

消息人士研判，群創南科二廠的買家為南茂科技、五廠的買家則為日月光。相關進度仍須待群創、南茂及日月光的董事會通過買賣案後，同步發布重大訊息。

群創董事長洪進揚去年底表示，持續推動產能調整與資產活化作業，去年整頓南科五廠，將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科三廠生產，最晚2026年中完成清空。

群創 董事長 南茂

延伸閱讀

最牛一輪／群創鍍金 中信57沾光

友達、群創 權證押逾五個月

友達、群創 權證逾五個月

同是面板股外資買賣超不同調！買超群創7.4萬張 但大賣彩晶、友達

相關新聞

鴻海金馬年 營收衝9兆…董座劉揚偉喊「絕對比去年好很多」

鴻海集團昨（12）日舉行運動嘉年華活動，鴻海去年營收創下8兆元歷史新高紀錄，展望今年業績，董事長劉揚偉樂觀表示「今年絕對...

Meta AI大基建 台鏈進補…緯創、英業達、仁寶等接單動能看增

AI商機持續爆發，臉書母公司Meta Platforms宣布將投資逾100億美元，在美國印第安納州萊巴嫩（Lebanon...

Siri 測試卡關 新功能恐遲到

知情人士透露，蘋果籌劃已久的Siri升級在近幾周測試時遭遇瓶頸，多項備受期待的功能恐延遲發布。

廣達砸10億 泰國擴產

廣達昨（12）日再度公告於泰國投入新資本支出，將斥資10.98億泰銖（約新台幣10.98億元），全力衝刺AI伺服器L6代...

2,000億 華碩伺服器拚績增五成

華碩衝刺AI伺服器業務，董事長施崇棠下「軍令狀」，設定2026年伺服器事業業績積極成長目標。伺服器操盤手、華碩全球資深副...

郭台銘尾牙加碼3億 鴻海十員工 抽到千萬紅包

鴻海集團昨（12）日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動會」，逾3萬人參與，鴻海集團創辦人郭台銘加碼3億元，包括十位員工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。