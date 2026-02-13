群創售廠 南茂、日月光有興趣 傳看上南科二廠及五廠

市場傳出，群創（3481）南科二廠及五廠將出售，潛在封測大廠買家以南茂、日月光兩大公司的呼聲最高，只待各方董事會通過後定案。

群創發言系統重申，對於各項資產配置與營運據點規劃，一向依據整體長期策略、產業趨勢與股東權益審慎評估，如有達到重大訊息揭露標準之具體進展，將依規定即時對外公告。

群創也強調，應以公開資訊觀測站公告內容為準，避免未經證實的傳聞影響判斷。

群創關閉南科四廠並於2024年出售予台積電後，後續關閉南科五廠的傳聞不斷。群創也在2025年7月10日發布重訊證實，因應市場調整產能結構，南科五廠的產能將整併至其他工廠。

至於近期盛傳群創南科五廠即將出售傳言，一度傳出買家是記憶體大廠美光，但知情人士指出，群創南科二廠（4代線）及五廠（5.5代線）都將出售，對象是急需擴充先進封測產能業者，買家暫時無法透露。

消息人士研判，群創南科二廠的買家為南茂科技、五廠的買家則為日月光。相關進度仍須待群創、南茂及日月光的董事會通過買賣案後，同步發布重大訊息。

群創董事長洪進揚去年底表示，持續推動產能調整與資產活化作業，去年整頓南科五廠，將筆電、顯示器與醫療用面板陸續轉往竹南T2廠與南科三廠生產，最晚2026年中完成清空。