Counterpoint Research調查 記憶體大漲影響寬頻路由器、機上盒供應

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

研調機構Counterpoint Research於2月發布《記憶體價格追蹤報告》指出，受AI伺服器市場需求增加帶動，DRAM與NAND記憶體價格明顯上漲。過去一年間，從PC、入門級智慧型手機到路由器與機上盒等消費性產品所使用的記憶體價格，漲幅已超過600%。

在此背景下，消費性市場面臨傳統DRAM與NAND供應緊張與價格上升的情況。報告指出，記憶體價格上漲趨勢預計至少將持續至2026年6月。雖然價格可能於2026年上半年達到高點，但供應問題仍可能持續。

PC與入門級智慧型手機產業在行動記憶體方面的影響已受到關注。不過，根據自2025年以來的每月價格趨勢，路由器、閘道器與機上盒等產品所受影響亦較為顯著。過去九個月內，智慧型手機記憶體價格上升約三倍；採用消費型記憶體的寬頻產品價格則接近七倍成長。其中，路由器所受影響較為明顯，尤其是供應尚未鎖定或議價能力相對有限的OEM廠商。

根據Counterpoint《Teardown與BOM分析服務》資料顯示，低至中階路由器中，記憶體在整體BOM（物料清單）成本中的占比已超過20%，相較一年前約3%的水準明顯提升。

Counterpoint Research 研究總監MS Hwang表示，此波價格與供應變化，可能對電信商於2026年規劃的寬頻部署（包括光纖或FWA）產生影響。在供應相對緊張的情況下，路由器、CPE與機上盒的採購成本可能面臨上升壓力。

此外，部分電信商亦規劃推動AI CPE（固定或無線寬頻設備），該類產品通常需要較高的運算效能與記憶體配置。在目前的價格環境下，其整體成本結構可能出現調整。因此，電信商可能需要持續關注記憶體價格走勢、供應情況，以及OEM廠商的供應保障程度，同時追蹤BOM成本與產品價格變化。

