鴻海運動會逾3萬員工參與 郭台銘加碼3億元、十位員工獲千萬大紅包

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與，圖為鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供
鴻海（2317）集團年度盛事，「2026全鴻海運動會」12日在台北大巨蛋舉行，現場1萬7千名海內外員工加上眷屬，總共有逾3萬人參與，鴻海及旗下重要併表子公司，舉行團隊運動競賽，爭取總錦標榮譽！現場抽出100位員工，可以帶家人免費飛東京，出國看世界棒球經典賽，台灣隊長陳傑憲意外現身，感謝鴻海支持Team Taiwan。

現場最大驚喜，集團創辦人郭台銘加碼送出3億元，其中總共有十位員工獲得現金千萬元大紅包，另外，再抽一千名員工每人獲得20萬元現金加碼獎，嗨翻現場！

鴻海連續兩年以運動會形式在台北大巨蛋球場舉嘉年華活動，今年「鴻海全運動會」，運用AI創意，串連全球主要廠區員工，再由各地區總部主管接力，一起接棒傳遞聖火，最後由劉揚偉董事長在場上，以投手身分投出好球，點燃運動會聖火。鴻海以中央和地方兩個分隊，與旗下重要併表子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康等，組成六支隊伍與在大巨蛋場中，舉行團隊運動競賽。

鴻海科技集團董事長劉揚偉於致詞時，特別感謝每一位同仁，共同創造了鴻海的傳奇。集團去年寫下營收破8兆元的歷史新紀錄！現場喊出，今年營收要再創佳績，繼續挑戰新高！在AI伺服器領域，也將會繼續站穩全球領先的地位！

今年集團運動會總共有來自美國、中國大陸、印度、越南、墨西哥、歐洲、巴西等地區上百位海外員工，參與盛會。

活動後半段，大巨蛋變成演唱會，金曲歌王蕭煌奇登場，用「你是我的眼」、「阿嬤的話」等溫暖歌聲為員工加油。電音天后「姐姐」謝金燕也睽違十年首次登上鴻海嘉年華會舞台，帶來「練舞功」、「姊姊」動感舞曲，嗨翻大巨蛋。

從全鴻海運動會開始，接下來鴻海推廣台灣運動三部曲正式啟動！2月下旬將舉辦棒球家庭日，今年贊助連續兩場比賽，日本的「軟銀鷹」將對上台灣的「中信兄弟」以及「中華隊」，鼓勵同仁帶家人朋友，一起進球場為支持的球隊加油！緊接著，劉董事長與鴻海贊助的女子職業高爾夫選手吳佳晏一起抽出100位員工，在3月初將可以帶家人免費飛東京，出國看世界棒球經典賽。

3月12號，「台灣鴻海女子職業高爾夫公開賽」正式開打，今年賽事納入JLPGA 2026年度巡迴賽程，為台灣女子高爾夫發展寫下嶄新里程碑，此為日巡正巡賽睽違48年重返台灣！同時鼓勵集團員工，帶著家人走到戶外，台日選手加油，現場還有專屬福利及抽中專屬大獎的機會。

現場抽出的員工樂透獎項，依舊是活動最高潮時刻，抽獎最大驚喜，集團創辦人郭台銘加碼送出3億元，其中十位員工獲得現金一千萬元大紅包，一千名員工獲得20萬元現金加碼獎，嗨翻大巨蛋！此外，今年也抽出10位BRIA電動車得主、20位百萬現金獎得主。今年一樣只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中大獎者亦可獲得基本獎16,888元，為全鴻海運動會劃下完美句點。

全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。鴻海／提供
