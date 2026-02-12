近年鮮少露面 日月光董座張虔生錄製影片向外界拜年

全球封測龍頭日月光投控（3711）董事長張虔生近幾年已鮮少露面，不過近期錄製影片向外界拜年，祝大家，龍馬精神、馬年行大運。

張虔生在影片中表示，祝大家龍馬精神、馬年行大運、身體健康，並謝謝各位多年的努力，我們希望2026年能夠再創佳績。相關連結如下：https://ase.aseglobal.com/chairmanyearendgreetings-2026/

回到基本面，日月光投控近年積極耕耘先進封裝與高階測試領域，在先進封測產能供不應求下，公司預估，今年先進封測業務（LEAP）營收將由去年的16億美元倍增至32億美元，高於去年底原估計的26億美元，上調幅度超過兩成。