快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

幼兒園長之子毛畯珅性侵猥褻女童...1受害者父母求償 判賠60萬元

近年鮮少露面 日月光董座張虔生錄製影片向外界拜年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）董事長張虔生近幾年已鮮少露面，不過近期錄製影片向外界拜年，祝大家，龍精神、馬年行大運。

張虔生在影片中表示，祝大家龍馬精神、馬年行大運、身體健康，並謝謝各位多年的努力，我們希望2026年能夠再創佳績。相關連結如下：https://ase.aseglobal.com/chairmanyearendgreetings-2026/

回到基本面，日月光投控近年積極耕耘先進封裝與高階測試領域，在先進封測產能供不應求下，公司預估，今年先進封測業務（LEAP）營收將由去年的16億美元倍增至32億美元，高於去年底原估計的26億美元，上調幅度超過兩成。

封測 張虔生 日月光

延伸閱讀

2026馬年必備！「春節紅包計算機」一鍵無痛算帳 發紅包不再燒腦

「馬」上拒菸…二手菸危害不只肺癌 增中風、冠心病風險

謝國樑成功市場拜年拚市場轉型招商 祝前市長、議長新年快樂

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

相關新聞

鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，該公司每年都會抽出百萬元獎金給員工。不過，這已經落伍了，鴻海創辦人郭台銘，今年...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。