新唐法說會／樂觀預估今年BMC產品線大幅成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器廠新唐（4919）於12日召開法說會，該公司表示，有感受到訂單回流的情形。同時，該公司樂觀預期，今年BMC產品線將會有大幅度成長。由於目前客戶端給出的需求預估「明確且大量」，所以該公司對於今年BMC產品線成長有高度信心。

新唐先前已公布去年財報，去年第4季每股淨損1.65元，去年合併營收為304.92億元，年減4.4％，每股淨損3.97元。

新唐認為，今年MCU市場競爭比去年來得樂觀，應是與AI排擠效應有關，產能被AI吸走後，其他與AI較不相關的產品供應就稍微減少。不過在大陸市場並沒有看到全面復甦的跡象，當地也是跟運算及AI相關需求較為強勁，其他領域只能算是持平。

但新唐提到，該公司已感受到訂單回流情形，過去進行價格競爭的中國大陸廠商，在這一波產能排擠的狀況下，不是沒有取得足夠的產能，就是必須漲價，因此過去其犧牲利潤來創造需求的手段已經不那麼有效。由於新唐跟前述廠商之間的產品價差減少，所以從去年第4季開始，已有不少老客戶因此重新選擇新唐有品質，效能又較穩定的產品來重新導入。因此可預期新唐今年在中國大陸MCU市場的市占率將比去年提升。

至於BMC產品線的發展，新唐估計今年將會有大幅度成長。過去有些導入客戶只使用在以CPU為主的伺服器系統，但從去年下半開始，已陸續看到案件是導入到搭配客戶ASIC的AI伺服器，目前客戶端給出的需求預估「明確且大量」，所以該公司對於今年BMC產品線成長有高度信心。

新唐 AI

相關新聞

鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，該公司每年都會抽出百萬元獎金給員工。不過，這已經落伍了，鴻海創辦人郭台銘，今年...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

