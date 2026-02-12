新唐法說會／樂觀預估今年BMC產品線大幅成長

微控制器廠新唐（4919）於12日召開法說會，該公司表示，有感受到訂單回流的情形。同時，該公司樂觀預期，今年BMC產品線將會有大幅度成長。由於目前客戶端給出的需求預估「明確且大量」，所以該公司對於今年BMC產品線成長有高度信心。

新唐先前已公布去年財報，去年第4季每股淨損1.65元，去年合併營收為304.92億元，年減4.4％，每股淨損3.97元。

新唐認為，今年MCU市場競爭比去年來得樂觀，應是與AI排擠效應有關，產能被AI吸走後，其他與AI較不相關的產品供應就稍微減少。不過在大陸市場並沒有看到全面復甦的跡象，當地也是跟運算及AI相關需求較為強勁，其他領域只能算是持平。

但新唐提到，該公司已感受到訂單回流情形，過去進行價格競爭的中國大陸廠商，在這一波產能排擠的狀況下，不是沒有取得足夠的產能，就是必須漲價，因此過去其犧牲利潤來創造需求的手段已經不那麼有效。由於新唐跟前述廠商之間的產品價差減少，所以從去年第4季開始，已有不少老客戶因此重新選擇新唐有品質，效能又較穩定的產品來重新導入。因此可預期新唐今年在中國大陸MCU市場的市占率將比去年提升。

至於BMC產品線的發展，新唐估計今年將會有大幅度成長。過去有些導入客戶只使用在以CPU為主的伺服器系統，但從去年下半開始，已陸續看到案件是導入到搭配客戶ASIC的AI伺服器，目前客戶端給出的需求預估「明確且大量」，所以該公司對於今年BMC產品線成長有高度信心。