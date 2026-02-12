快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

百萬不夠看！鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海今天舉行運動嘉年華活動，創辦人郭台銘霸氣加碼，提供特別獎1,000萬元。讀者／提供
鴻海今天舉行運動嘉年華活動，創辦人郭台銘霸氣加碼，提供特別獎1,000萬元。讀者／提供

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，該公司每年都會抽出百萬元獎金給員工。不過，這已經落伍了，鴻海創辦人郭台銘，今年親自加碼3億元鼓勵員工，並提供創辦人特別獎，共10名，每名高達1,000萬元獎金；以及20萬元，給合計1,000名員工抽獎，只有鴻海能超越鴻海。

鴻海董事長劉揚偉也表示，「今天抽獎後會更開心！抽獎跟活動，請大家拭目以待」。至於是不是有車子跟現金有關？劉揚偉說，當然，而且很多很多的現金。

郭台銘12日雖然沒有出席運動嘉年華活動，但是以3億元現金力挺鴻海董事長與員工，也顯示出郭台銘與劉揚偉之間的關係相當緊密，並對鴻海2025年的營運績效表示高度肯定，期許2026年再接再厲。

鴻海 董事長 劉揚偉 郭台銘

延伸閱讀

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

曾馨瑩跨年曬家庭幸福！郭台銘日本度假「銀髮造型」成亮點

相關新聞

百萬不夠看！鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，該公司每年都會抽出百萬元獎金給員工。不過，這已經落伍了，鴻海創辦人郭台銘，今年...

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。