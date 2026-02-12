聽新聞
百萬不夠看！鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金
鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，該公司每年都會抽出百萬元獎金給員工。不過，這已經落伍了，鴻海創辦人郭台銘，今年親自加碼3億元鼓勵員工，並提供創辦人特別獎，共10名，每名高達1,000萬元獎金；以及20萬元，給合計1,000名員工抽獎，只有鴻海能超越鴻海。
鴻海董事長劉揚偉也表示，「今天抽獎後會更開心！抽獎跟活動，請大家拭目以待」。至於是不是有車子跟現金有關？劉揚偉說，當然，而且很多很多的現金。
郭台銘12日雖然沒有出席運動嘉年華活動，但是以3億元現金力挺鴻海董事長與員工，也顯示出郭台銘與劉揚偉之間的關係相當緊密，並對鴻海2025年的營運績效表示高度肯定，期許2026年再接再厲。
