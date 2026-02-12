擎邦取得聯發科及北農相關工程合計12.8億元大單
擎邦（6122）12日公告，標得聯發科（2454）公司銅鑼數據中心的機電工程、及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，兩者合約總金額合計約12.8億元。
擎邦公告揭露，聯發科公司銅鑼數據中心的機電工程預計2026年7月完工；至於臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，則是預計於2031年8月日完工。
擎邦表示，取得聯發科技股份有限公司銅鑼數據中心第一期第二階段2-1機電工程，該訂單奠定擎在數據中心領域的技術肯定及未來競標優勢。另，取得臺北農產運銷股份有限公司第一果菜批發市場改建工程營運必須設備—低運卸貨區及冷藏庫設置，這項訂單對公司營收與毛利挹注甚大。兩案均有助於營收及獲利相對成長。
